تعميم "الحماية الاجتماعية" على جميع المغاربة يكلف 51 مليار درهم سنويا

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية التي أمر بها الملك محمد السادس، موضحا أنها ستبلغ 51 مليار درهم سنويا، تقوم أساسا على مساهمة الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة.
وضمن تقديمه لمضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الإثنين، أوضح بنشعبون أن هذا المبلغ سيتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بـ14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية بـ20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بـ1 مليار درهم.
وينص مشروع القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
من جهة ثانية، تعول الدولة المغربية، وفقا للوزير بنشعبون، على “التضامن بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على تحمل واجبات هذا الاشتراك”، موضحا أن هذه الآلية “سترتكز على المخصصات المالية من ميزانية الدولة وكذا العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، فضلا عن جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة”.
المشروع ينص كذلك على “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج”.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن الاستفادة من هذا التأمين ستشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)، معلنا عن ضرورة تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين.
وقال بنشعبون إنه سيتم إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من 2021 في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها.
وينص القانون الإطار على أن يتم الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، المقدر عددها بـ11 مليون مستفيد، خلال سنة 2022.
هاذا سيستفيد منه المفسدين أكثر حنا عائلة فيها 7 اشخاص
كلشي جالس بلا خدمة منذ 15 سنة نعاني في صمت لاحقاش
لا احد ينضر إلى الفقير وعند الله تختصمون
المغاربة ممكن كلهم يساهموا و فرحانيين ، فقط زيادة 5 دراهم ففاتورة الكهرباء و تسمى باسمها كمساهمة فالتغطية الصحية ، المغاربة يتقبلوها ، لكن بشرط تكون فعلا فعالة على ارض الواقع ، المغربي يكلم سيارة اسعاف تحضر ماشي اقولو ليه دير لينا المازوط ، بنادم مشا الاستعجالات ما يخلصش ، هنا ممكن المغاربة يتقبلو 5 دراهم زيادة فكل فاتورة كهرباء ، فالسنة راه اموال ضخمة تجمع ، العائلات لي بينات انها ما عندهاش و فقيرة تدير اي عملية بالمجان ، من هاذ الصندوق لي يكون صندوق الشعب و مساعدة الفقراء صحيا ، اي مغربي تقول ليه نزيدو عليك 5 دراهم من اجل تسهيل و مساعدتك في حالة عمليات جراحية مكلفة ، يتقبلها ، لكن خاص الشفافية و المحاسبة . و خاص ناس وطنيين يشرفو عليه و لي فعلا محتاج هو لي ياخذ منو و يتعالج .
The regime is planning to increase the taxation to unprecedented levels. This is a cover to avoid public humiliation since it is already bankrupt.
الكلام شئ والفعل شئ اخر, من الممكن سنة 3021
و التمويل من جيوب الفقراء بفرض مساهمة مهنية موحدة ….. لماذا لا يتم تمويله من خلال فرض ضريبة على الثروة و على كبار الفلاحين و ضريبة تصاعدية على الارث الذي يتجاوز مليون درهم
ربع هذا المبلغ تستخلصه شركات الكهرباء كضرائب وغرامات على الزبناء سنويا.. والربع الثاني ممكن استخلاصه من كل سائق ضبط وهو مخمر او يتكلم في الهاتف.. الربع الثالث ممكن استخلاصه ضرائب على الفلاحين الكبار.. والربع الرابع ممكن استخلاصه كمساهمة من الموظفين الكبار المدنيين والعسكريين والوزراء والبرلمانيين
كأن الدولة تتصدق علينا، كله من الشعب ضرائب و مساهمات و انخراطات و تأمينات إجبارية، إذن فلماذا كل هذا اللغط ؛ المشروع سوف يكلف الدولة كذا و كذا و هل الدولة لديها مالها الخاص تتصدق به علينا، أصلا كل خدام الدولة يأخذون أجورهم من قوت الشعب المسحوق و بالملايين دون عمل يذكر، المهم خلي داك جمل راقد و السلام
الحماية الاجتماعية la sécurité sociale
Zéro créativité :/
هي فرصة لبعض الفاسدين…لنهب المال العام..
المشكل ان كل مشروع او مصلحة ..ستجد النصابين….والنهابين…نعم…للاسف نتمنى الخير للبلاد و الموت للفاسدين والعذاب..لان لا يعقل…واحد يبني و مئات يهدمون…
وكأن ما يتقل كاهل الدولة هو فقط المساعدات الاجتماعية التي يكفلها الدستور الذي يتبجحون به. لماذا لا يتم الحديث عن مخصصات و امتيازات كبار المسؤولين. لماذا لا يتم الحديث عن استنزاف سيارات الخدمة لميزانيات ضخمة رغم ان جميع المسؤولين يتقاضون تعويضا جزافيا عن استعمالهم لسياراتهم الخاصة تم يتم منحهم سيارات مصلحة بشكل دائم. لماذا لا يتم الحديث عن تعويضات السكن التي يتمتع بها كبار المسؤولين رغم انهم يسكنون بمساكن وظيفية ويزاحمون البسطاء فيها….. لماذا ولماذا……. فقط تنظرون إلى ما يطمح له الفقير، ودائما ما تستكثرونه عليه. وهل لم يكن الفقير لينعم بهذه التغطية الصحية او الإجتماعية لو لم تكن هناك أوامر عليا. هل من الضرورة ألا تقوموا بواجبكم إلا بعد حككم مثل الكمون. وكيلنا الله فيكم.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحكومته ومستشاروه معروفون باهتمامهم لما يعانيه المغاربة من ضيق ومشقة وهذه المبادرة الوطنية غير المسبوقة تدخل في اءطار التخفيف من وقع الاءزمة الاقتصادية على المغاربة بدعم كل الاءسر وهذا الاءمر سيدخل البهجة على النفوس المكلومة .
tout ca est bien Mais il faut élargir et moderniser l infrastructure sanitaie et augmenter le nombre de personnel medical. on a un grand déficit dans ce sens
غير تخربيق، ما خلصو حتى ناس لي منخرطين في التعويضات عن المرض. طز ، هضرا تاع البوخ كاينا. ، تجي الواقع حاجة أخرى. الله أعز الكفار .