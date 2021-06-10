"تعنت مدير" يدفع متعاقدين إلى الاحتجاج بالناظور

خاض عدد من أساتذة فرع إقليم الناظور “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، زوال الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالناظور.

جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عدد من أساتذة التنسيقية ضد ما سموه في بيان للرأي العام، “تعنت مدير مدرسة في استسفار أستاذات ومحاولة إرغامهن على مسك النقط في منظومة مسار”.

وقال إبراهيم بلقاسمي، عضو التنسيقية، إن “المدير أساء إلى الأستاذات بهذا التصرف غير الإداري في الوقت الذي كان عليه أن يحترم حقهن في الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية”، مشيرا إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية “تأتي في سياق التنديد بكل أشكال التشويش والمضايقات التي تطال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.

وأكد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التنسيقية حاولت إيجاد حل ودي مع المدير لإنهاء هذا المشكل، واكتفت ببيان استنكاري للرأي العام كرد فعل على هذه الممارسة، “غير أن تمادي المدير في الأخير واستمراره في مضايقة الأستاذات عبر تهديدهن بالحرمان من توقيع محاضر الخروج وكذا إيصالهن إلى المحاكم، أفضى إلى تنظيم شكل احتجاجي كخطوة أكثر تصعيدا”.

وأبرز بلقاسمي أن التنسيقية تطالب بـ”الكف عن مضايقة جميع الأساتذة، واحترام برامجهم النضالية التي تأتي في سياق معركة إسقاط مخطط التعاقد، كما تطالب بتقديم اعتذار رسمي من طرف المدير لفائدة الأستاذات المتضررات وللتنسيقية”، مؤكدا في الأخير الاستعداد للوقوف ضد كل أشكال المضايقات التي تستهدف أساتذة التنسيقية.