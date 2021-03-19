تعنيف "أساتذة التعاقد" يسائل قانونية فض "المقدمين" للمظاهرات

لم يخمد النقاش الذي أعقب قيام شخص يرجح أنه عون سلطة “مْقدم” بتعنيف أساتذة متعاقدين في الرباط، منذ بث مقطع الفيديو الذي يظهر فيه “المقدم” وهو يُسقط أستاذا على قارعة الطريق بركلة خاطفة في عضلة ساقه من الخلف، بعد أن ركل أستاذا آخر بالطريقة ذاتها؛ فقد طالب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة “عون السلطة”، فيما تساءل نشطاء حقوقيون عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في الترخيص لأعوان السلطة بتفريق المتظاهرين.
وفق مقتضيات الظهير رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، فإن أعوان السلطة “القواد والباشوات” تُسند إليهم أدوار في تنظيم المظاهرات، حيث ينص الفصل 22 من الظهير المذكور على أنه “يمكن للباشوات أو القواد أن يتخذوا، في كل وقت محافظة على النظام والاطمئنان العام، قرارا بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى للاجتماع، سواء كان ذلك في الطرق العمومية في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم”.
وبالعودة إلى الوثيقة نفسه، فإنها تتحدث في الفصل 19 عن حمل الشارات الوظيفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين خول إليهم القانون فض الاحتجاجات، سواء عميد الشرطة، أو كل عوْن آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية؛ وهو الشرط الذي لم يتوفر في الشخص الذي عنف الأساتذة المتعاقدين، حيث لم يكن يحمل أي شارة تدل على هويته أو المؤسسة الرسمية التي ينتمي إليها، ما يجعل تدخله موضع تساؤلات.
محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن التجمعات السلمية هي حق للمواطنين يكفله الدستور، وإذا وقع خلاله تجاوز من طرف المحتجين مثل عرقلة السير العام يحق للأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون التدخل؛ “لكن بلباقة، من أجل تحويلهم إلى مكان آخر ضمانا للسير العادي للمرفق العام وليس تفريقهم بعنف”.
وأكد النشناش، في تصريح لهسبريس، أن العناصر الأمنية التي لا ترتدي الزي الرسمي أو الشارة التي تدل على صفتها لا يحق لها القيام بأي تدخل لتفريق المحتجين، “والأسوأ من ذلك هو أن تقوم بتعنيف المواطنين، تحت أنظار رؤسائهم”، مضيفا أن “عناصر القوات المساعدة يقومون بأدوار يحددها القانون، ولا حق لهم في تجاوزها”.
وانتقل التفاعل مع واقعة تعنيف “المقدم” للأساتذة المتعاقدين من مواقع التواصل الاجتماعي إلى المؤسسات الرسمية، حيث علق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على الموضوع، مساء أمس الخميس، معتبرا أن ما قام به الشخص المعني يجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية “التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ويصُون كرامة مواطنيه”.
وغداة تعليق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على الواقعة، أصدرت ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة بلاغا أعلنت فيه عن فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الذي ظهر في الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والكشف عن ظروف وملابسات استعماله للعنف أثناء تفريق تجمهر الأساتذة، “مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة”.
ولاحقا، أوقفت الشرطة القضائية بمدينة الرباط الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف الأساتذة المتعاقدين خلال تفريق احتجاجهم بالعاصمة، بعد تحديد هويته، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية ريثما يُستكمل معه البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.
قبل من نهدرو على التعنيف اين هي الوطنية في مواجهة الوباء؟ا هذا وقت التظاهر؟ام انهم فقط يفكرون في مصالحهم و ضرب عرض الحاىط الصحة العمومية!!!؟؟؟؟
هؤلاء فرضوا على المغاربة بالتقاعد
هدي الرسالة يريدون ان لا يحاسبو على عملهم و ياخذون اجر سواء عملوا ام لم يعملوا
وزارة الداخلية هي من رخصة له بتعنيف المتظاهرين و عجبو الحال و بقا كيجمع فيهم بالنصوص فقط بلا فلسفة ، و دبا غيقلبوا فيمن يلصقوها و شي كبش فداء ليس فقط من اجل صون كرامة الاستاذ بل لانه صور و هو يعنف و يصول و يجول كما يحلوا له.
القضية تحولت لمن له الحق في ضرب المحتجين والمطالبين بحقوقهم والله المستعان
لايجب توجيه كل الانظار الي البلطجي وكأن أجهزة المخزن الأخرى ملائكة.. فكلهم سواء… الدولة تتحمل كل المسؤولية… القمع من طبيعتها.
العنف لتفرقة المحتجين مرفوض تماما سواء مع الاساتذة او حتى الفئات الاخرى من الموظفين، ولكن يحق لوزارة الداخلية اعتقال بعض العناصر (المنضمين بالخصوص) باعتبارهم المحرضين على التجمهر والخروج للشارع للمطالبة بامور غير مشروعة.
بالنسبة لهؤلاء المتعاقسين فلهم نصيب من اللوم ايضا فكيف يعقل ان يقوم المترشح بالتوقيع على تصريح بالشرف يتعهد فيه بعدم المطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية وتسليمه لادارة المركز قصد الاحتفاظ به كوثيقة اساسية لتكوين ملف التوظيف والان تلعبون دور الضحية كانكم ولجتم المهنة وبعد النجاج والتخرج فوجئتم بالتعاقد!!!
باراكا من التبوحيط وسيروا رجعوا لاقسامكم انها سنة الانتخابات والتنسيقية مخترقة من طرف الاحزاب وبعض الجهات الاخرى وعلى رأسها جماعة العدل والاحسان (انا شخصيا يعمل معي استاذ منتمي لهذه الجماعة وديما مصدع لينا راسنا باصحاب التعاقد وباغي يدير الاضراب في المؤسسة وهلكنا غير بالبيانات الفارغة)
كل واحد يتحمل المسؤولية ديالو ولي معجبوش التعاقد عطا الله فين يخدم وقيلوا ولاد المغاربة عليكم مدخلوهمش لهاد المشاكيل ديالكم.
العالم يتقدم مع وجود آليات المراقبة الإليكترونية والأنترنيت والأقمار الإصطناعية وحتى الدكاء الصناعي، ونحن لازال عندنا المقدم. فهو سبب البناء العشوائي والتزوير وإحتلال الملك العام والمعامل السرية والآن شاهدناه يسجل ويرفس المواطنين ويعيد بالمغرب لسنوات ضوئية للوراء في مجال حقوق الإنسان. وهو يعتبر صلة وصل بين المراقب أي السلطة والمخالف. فالدولة التي لازال فيها المقدم سوف لا تتقدم.
الإعتراض أنه بزي مدني أما لي عنده زي غير مدني معليش يعطيهم العصا
بلاد الظلم والظلام…الشرطة تحمي الشعب ماشي تحگر على الكبير والصغير ، هذه القوة المفرطة يا حبذا لو تستخدمونها في العرجة و فگيك ضد جنرالات جار السوء
الذي حصل من قمع وتسلط اعوان السلطة (مستوى السادس ابتدائي) شيء عادي في هذا البلد، لكن ملي شداتو الكاميرة جاتكم عجب..
بهذه المناسبة نتقدم بكل أسى وأسف للأساتذتنا الكرام مربي الأجيال، بلاد تقمع معلمي أبناءه واجياله
العنف مرفوض لكن الاساتذة المتعاقدون تمادوا في الإضرابات ، كان على الوزارة أن تشهر في وجههم ورقة الفصل من العمل ، تعاقدوا بإرادتهم وبإمضاء مسجل بالمقاطعات ، لذا من حق الوزارة مقاضاتهم . أصبحوا يمسون باستقرار البلاد ، في الوقت الذي يسهر الأمن والجيش على مراقبة الحدود مع جارة السوء ، يخرج هؤلاء لزرع البلبلة غير مبالين بالظروف التي تمر منها البلاد . أتمنى أن يستبدلوا بآخرين اكثر وطنية !!!!
البلاد لي فيها المقدم عمرها ما تقدم
ارث الاستعمار مازال يجثم على صدورنا المقدم الشيخ الباشا ….
الى كل من يربي الاجيال ….لا تنسوا ان تعلموا الاطفال: ان لا يستعملوا القوة المفرطة في حقكم اذا وجدوكم تحتجون في الشارع من اجل المطالبة بابسط حقوقكم … فلنقرأ السلام على اخلاقنا … على قيم احترام بعضنا …وخصوصنا من يعلمنا…
ما يطلق عليهم اعوان السلطة ضسروا ففترات الحجر الصحي وان الاوان لارجاع الكل الى حجمه الطبيعي واي شخص يتجاوز حدود ماهو مكلف به فالقانون لا ينتظره الا العقاب واول حاجة خص المواطن يتعلمها الشكاية امام المحكمة مباشرة لا نيابة لا شرطة
مكاينش شي دستور في العالم كامل يعطي لشي واحد يحط عليه يديك مابالك بالعنف والضرب ايوا قرا وتزاحم فالطوبيسات او والديك خسرو عليك لي قدامهم ولي موراهم باش يشوفوك في احسن المراتب باش يجي واحد مكلخ ديال لخلا ما عندو حتى التاسعة يضربك ويعفط عليك الدولة عندنا حادكة غير فالاشهارات فالنلفزة لا للعنف ضد المرأة ايوا دوك لبنات لي تكرفسو وتحرشو بيهم المخزن اشنو نسميوه الديمقراطية وحرية التعبير في المغرب غير إشاعة والدليل ان قنوات الصرف الصحي مقدروش يجبدو هاد لموضوع لك الله يامغربي
من الناحية القانونية القوات العمومية هي الوحيدة المخولة قانونا بفض النزاعات حتي الشرطة ليس لها الحق في ذالك انا بالك باعوان السلطة لي دورهم فقط هو لاخباريات لرئيس المصلحة بأن هناك إعتصام أو تعدي على الملك العام او مضاهرة فقط يبلغ واتناء حضور القوات العمومية ينتهي دوره قانونا حتي الشرطة تنسحب ولذلك ليس هذا التذخل في حق أساتذة التعاقد وإنما نراه يوميا لاعوان سلطة وهم يعتدون على الباعة المتجولون وحتي أيام الحجر الصحي رأينا أعوان سلطة يقتادون مواطنين للسيارات الشرطة ويعتقلونهم فعلا إن كنت في المغرب فلا تستغرب يجب محاسبة من تجاوز حدود مهنته كنا تنشوفو القياد يضربون المواطنيين ولينا تن شوفو حتي المقدمية
لا لتعنيف و لابد احترام القوانين من طرف الامن والحكومة لكن لابد من احترام ماهو امضيت عليه ولابد احترام الشغل واحترام قوانين الشغل كمثل الدول هناك تعاقد وهناك رسمي المتعاقدين يقومون بضد ما امضو عليه في الاول وهو الشغل بالتعاقد ادا الفصل بينهما هي العدالة لابد من قانون يتابع من لايحثرم القوانين سواء الامن او الاساتدة لااعرف كيف انني امضيت على شيي وغدا انتقده ولا اعترف به كان على العدالة ان تقوم بالواجب ادا كنا نؤمن بالقانون والحقوق
العنف لا يولد الا العنف المضاد.تراجع خطير في الحريات الفردية والجماعية في المغرب والحال أن بلادنا موقعة على معاهدة حمايتها. انها صورة سيئة من شأنها أن يستغلها خصومنا والمنظمات الدولية من أجل التشهير.اعتقد انه يجب القطع مع هذا السلوك العدواني الخارج عن القانون.
بركا من الفوضى والعصا لمن عصى ومن لم يعجبه الاشتعال بالتعاقد فل يقدم استقالته ويدهب إلى القطاع الخاص والاحتحاح بدون رخصة وفي وقت الطوارىء الصحية يعتبر مخالفا للقانون في جميع بلدان العالم لا حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان والزرواطة في حق من لم يلتزم بالقانون
التحقيق يجب ان يكون شموليا …..
فهذا الذئب الغادر هو افراز طبيعي للمحيط الذي يعمل فيه …
و لسوء حظ هذا المخلوق انه كان في مرمى الكاميرات التي اعتقلته قبل ان تعتقله السلطات …
اكيد لو لم يتم تصويره لنال التبريك و الاشادة كونه ساند السلطات التي خرجت خصيصا للضرب و التكيل .
إلى صاحب التعليق رقم 6 (أستاذ غير متضامن مع المتعاقدين) تحية طيبة وبعد،
كلامك (و عنوان تعليقك) سيدي ، يحمل تناقضا منطقيا صارخا؛ فكيف يعقل أن تكون أستاذا تنتمي لهذا الجسد الكبير الذي يسمى بأسرة التربية و التعليم و لا تتضامن مع “المتعاقدين ” أو ” أطر الأكاديميات” أو المرسمين أو العرضيين .. أو غيرهم من أفراد هذه الأسرة الواحدة؟!! فهي أسرة واحدة و هو جسد واحد، إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى..
هذه مسألة، و المسألة الثانية الأخرى، سيدي، هي أن العنف مدان من قبل أي كان، و ضد أي مواطن كان ( سواء متعاقدين أو غيرهم ) طبقا لمواثيق و معاهدات حقوق الإنسان الكونية ، و طبقا للدستور و القانون ..
ما رأيناه و نراه بين الفترة و الأخرى من الشطط في السلطة و العنف المفرط .. يسيء ليس فقط لسمعة بلدنا في العالم ، بل و يقوض جهود كل المخلصين من أجل تحقيق دولة الحق و المساواة و المؤسسات و القانون ..