تعيين البلجيكي فندربروك مدربا جديدا لفريق الجيش

تعيين البلجيكي فندربروك مدربا جديدا لفريق الجيش
صورة : مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 9 يناير 2021 - 14:04

أعلن نادي الجيش الملكي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعيين البلجيكي سفين فندربروك، مدربا جديدا للفريق الأول، وذلك خلفا للإطار الوطني عبد الرحيم طاليب.

وذكر النادي، في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، أن المدرب البلجيكي وقع مع النادي عقدا يمتد لموسمين رياضيين.

وسبق للبلجيكي سيفن فندربروك أن أشرف على تدريب نادي سيمبا التنزاني، كما عمل مساعدا لمدرب منتخب الكاميرون.

الجيش الملكي سفين فندربروك كرة القدم مدرب جديد

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