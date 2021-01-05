تعيين المغربي جيد حكما لـ"الفار" في مونديال الأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة لقدم “فيفا”، أمس الاثنين، عن لائحة حكام كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.

وعرفت القائمة وجود الحكم المغربي رضوان جيد، الذي سيكون حكما لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وشهدت اللائحة أيضا وجود 7 حكام ساحة، بينهم البرازيلية إدينا ألفيش صاحبة الـ40 عاما، بالإضافة إلى الثنائي العربي التونسي عبد القادر زيتوني والإماراتي محمد عبد الله محمد، والسنغالي ماجيتي نيداي، والهولندي داني ماكيلي، والأورغوياني ليودان غونزاليز، وماريو إسكوبار من غوادالوب.

الوجود العربي استمر في قائمة الحكام المساعدين، حيث ظهر الثنائي الإماراتي محمد الحمادي وحسن المهري، بالإضافة إلى 10 حكام آخرين.

وفي “حكم الفيديو المساعد”، سيوجد القطري خميس المري والمغربي رضوان جيد، إلى جانب 5 حكام آخرين.

ويجرى “الموندياليتو” من فاتح فبراير المقبل حتى 11 منه على ملاعب خليفة الدولي ومدينة التعليم وأحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي المصري سيلعب في البطولة بصفته بطلا لقارة إفريقيا، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ من أوروبا، أولسان هيونداي الكوري من آسيا، تايغرز المكسيكي من أمريكا الشمالية، أوكلاند سيتي النيوزيلندي من أوقيانوسيا، والدحيل بصفته بطل الدوري القطري ومنظم البطولة.