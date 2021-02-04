إدارة الأمن تعين مسؤولين جددا بمدينة الداخلة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال الخميس، عن قائمة بأسماء المسؤولين الأمنيين الذين تم تعيينهم للاضطلاع بمختلف مناصب المسؤولية في إطار الهيكلة الجديدة لمصالح الأمن الوطني بمدينة الداخلة.

ووفق مصادر أمنية، فقد تم تعيين العميد الإقليمي سعيد برحو في منصب رئيس الأمن الجهوي بالداخلة، بعدما كان يشغل سابقا مهمة رئيس المنطقة الأمنية بالمدينة ذاتها، كما تم تنصيب عميد مركزي مكلف بالأمن العمومي، ورؤساء جدد للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية، والمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة، والمصلحة الإدارية الجهوية، فضلا عن رئيس الهيئة الحضرية.

وفي السياق ذاته، تم تنصيب رئيس للفرقة الجهوية للتدخل، كآلية لتدبير التدخلات الأمنية الكبرى وبالغة التعقيد، ورئيس للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام رقم 15، ورئيس للفرقة الجهوية السينوتقنية المشرفة على الكلاب المدربة للشرطة، بالإضافة إلى رئيس لدائرة الشرطة حي مولاي رشيد، ورئيس لمصلحة حوادث السير.

كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتنصيب رئيس لمفوضية الميناء البحري بالمدينة، وكذا رئيس لمفوضية المطار، وذلك في سياق تدعيم وتطوير مصالح شرطة الحدود بمدينة الداخلة.

وتأتي هذه التعيينات الجديدة “في سياق الدراسة التوقعية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني للتطور الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما فيها مدينة الداخلة، والتي خصصت لها بنيات تنظيمية متطورة ومصالح أمنية جديدة من شأنها تجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين”.