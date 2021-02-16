تغريدات تجر المغني بابلو هاسل إلى الاعتقال
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 18:40
اعتقلت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، مغني الراب الكتالوني بابلو هاسل، بعدما كان متحصنا، منذ يوم الإثنين، مع عشرات المؤيدين في إحدى الجامعات.
وجرى توقيف المغني بابلو هاسل إثر إدانته بسبب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يهاجم من خلالها النظام الملكي والشرطة.
وعملت عناصر الشرطة الإسبانية على توقيف مغني الراب على خلفية حكم أصدره القضاء الإسباني، أدين إثره بالسجن تسعة أشهر.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.