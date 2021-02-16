تغريدات تجر المغني بابلو هاسل إلى الاعتقال

اعتقلت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، مغني الراب الكتالوني بابلو هاسل، بعدما كان متحصنا، منذ يوم الإثنين، مع عشرات المؤيدين في إحدى الجامعات.

وجرى توقيف المغني بابلو هاسل إثر إدانته بسبب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يهاجم من خلالها النظام الملكي والشرطة.

وعملت عناصر الشرطة الإسبانية على توقيف مغني الراب على خلفية حكم أصدره القضاء الإسباني، أدين إثره بالسجن تسعة أشهر.