تغريدة ترامب

عبر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في تغريدة له على “تويتر” بحر الأسبوع الفارط، عن نيته إصدار مرسوم رئاسي يعترف بمغربية الصحراء، وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهي خطوة إيجابية نحو حل نهائي لهذا المشكل المفتعل الذي طال أمده، والذي يحرم منطقة شمال إفريقيا من %2 إلى %3 من معدل التنمية، كما يرهن مستقبل 100 مليون مواطن مغاربي، كما جاء على لسان السيد منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، خلال لقاء أجراه مع مجلة القدس العربي.

فرحنا جميعا كمواطنين مغاربة بهذه التغريدة التي مثلت لنا ضوء النفق، وتحول جديد في موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي اتسم بالضبابية طيلة عقود من الزمن.

من الناحية القانونية، تعتبر المراسيم الأمريكية شكلا من أشكال القرارات التنفيذية التي تعطي توجهها للحكومة، وقد دخل أول مرسوم حيز التنفيذ سنة 1789 مع الرئيس الأمريكي السابق جورج واشنطن، وهو سلاح في يد ساكن البيت الأبيض من أجل تفعيل القوانين بطريقة فورية، وتجنب صخب الكونغرس.

لقد اعتبر هذا القرار آخر مسمار في نعش خصوم وحدتنا الترابية، لما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من وزن على الصعيد العالمي، كما يعتبر خطة هجومية مباغتة لم تراود مخيلة أشد المتشائمين في صفوف الأطراف الأخرى، وهو مكسب لنا، نضج على نار هادئة، وجب استثماره للمضي قدما في معركتنا هذه، حتى نتمكن من طي هذا الملف بصفة نهائية، وهذا لن يتأتى لنا إذا رجعنا السيوف إلى أغمادها، ولكن سيكون ممكنا إن واصلنا عملنا الدبلوماسي والاقتصادي.

لقد كان لفتح سفارات العديد من الدول وقع إيجابي على قضيتنا الوطنية، واعتراف صريح من هذه الدول بمغربية الصحراء، ونحن مطالبون بالعمل بنفس الوتيرة حتى ترى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية النور في مدينة الداخلة، فهذه المسألة لم تحسم بعد، كما أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عبر بصحيح العبارة عن نيته إلغاء العديد من القرارات التي اتخذها ترامب كالانسحاب مثلا من اتفاقية المناخ بباريس، ومن ناحية ثانية، فإن ترسانة الكونغرس الأمريكي وتوجهه السياسي لم يحسما بعد باعتبار أن نتائج الاقتراع في ولايتي أريزونا وجورجيا لم يسفرا عن ما في جعبة صناديق الاقتراع.

هذه المعطيات توحي لنا بأن مواصلة العمل الدبلوماسي مسألة ضرورية لتعميق جروح الأطراف الأخرى والسير بخطى ثابته نحو حل نهائي.

في العلاقات الدولية، تعتبر هيئة الأمم المتحدة، المؤسسة الوحيدة التي تبت في القضايا والنزاعات الدولية وليس الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة لم تحسم نهائيا بعد في مشكلة وحدتنا الترابية، كما أن هناك بعض الدول النافذة في هذه المؤسسة، والتي لها أطماع تعارض مصالحنا، كروسيا مثلا، التي ترغب في أن يستمر هذا النزاع حتى تواظب على إبرام صفقات السلاح مع الجارة الجزائر، التي تعتبر سوقا مهما بالنسبة لها، بيد أنه على سبيل المثال، في الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2020، تم إبرام صفقات عسكرية بقيمة مالية قدرت بزهاء 15 مليار دولار مع الجزائر.

صحيح أن تغريدة ترامب مفعمة بشي من الإيجابية، ولها وزنها على الساحة الدولية، كما أنها إشارة للعديد من الدول كي تحدو حدو الولايات المتحدة الأمريكية وتعترف بالشرعية المتمثلة في سيادة المغرب على صحرائه، لكن لا يجب إغفال الدور الذي يمكن أن تلعبه دول أخرى قوية كالصين وروسيا، اللتين تتمتعان بمقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

على ذكر الصين، فهي خلافا لروسيا، لا تكثرت بما يقع في شمال إفريقيا بقدر ما هي مركزة بحشد عدد أكبر من الدول المنخرطة في مشروع “طريق الحرير”، وعزم الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمار في أقاليمنا الجنوبية يجعلها منزعجة نوعا ما، فالمغرب والحمد لله بفضل موقعه الجغرافي الممتاز، واستقراره الأمني، وقفزته النوعية في البنية التحتية، تحت القيادة الراشدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يجعله بوابة إفريقيا بامتياز، كما أن صحراءنا تعتبر مجالا خصبا للاستثمار وصلة وصل ما بين الشمال والجنوب.

ومن بين المشاريع الضخمة التي كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أعطى انطلاقتها، مشروع Power Africa،الذي تصل تركيبته المالية إلى 16 مليار دولار، ويعتبر موقع المغرب ممتازا لتحقيق جسر طاقي ما بين أوروبا وإفريقيا، كما أن التحول الجديد في السياسة الأمريكية، والتقارب الأخير الذي نهجه الرئيس الأمريكي من شأنه أن يستقطب هكذا استثمارات، باعتبار أن المغرب راكم تجربة محترمة في مجال الطاقات، سواء تعلق الأمر بالمسألة التقنية أو من ناحية الترسانة القانونية.

إن المعطيات الجديدة تبشر بغد مشرق، وقطع نهائي مع مشكل مفتعل طال أمده، لكن علينا التأني حتى يتمكن المرسوم من اختراق تشريعي لهيئة الأمم المتحدة، ونواصل حربنا الدبلوماسية والاقتصادية من أجل حشد أكبر عدد من الدول التي تؤمن بقضيتنا الوطنية، وتعترف بسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية، دون إغفال المارد الصيني، الذي يبحث عن موطئ قدم له في إفريقيا، ومن الطبيعي أن يطمح إلى الاستثمار في الصحراء المغربية، بمعنى أننا أكثر من أي وقت مضى، مطالبون وملزمون بمسك العصا من مركز ثقلها، كي لا تميل كل الميل إلى جهة على حساب أخرى.

في موضوع آخر، تعتبر العلاقات الدولية كتلك الكثبان الرملية التي تأخذ أشكالا مختلفة على حساب توجه الرياح، وهي دائمة التحول بما تقتضيه الظرفية.

تحدث البعض أخيرا عن إرساء العلاقات المغربية مع إسرائيل، وهي مسألة فيها نوع من التحفظ باعتبار أن العلاقات كانت قائمة وإلى حدود سنة 2000 حيث كان هناك مكتب الاتصال لإسرائيل بالرباط، وتم إغلاقه في ذلك الوقت مع اندلاع شرارة انتفاضة الأقصى وبزوغ ظروف استثنائية أعطت توجهات جديدة.

يعود وجود الثقافة اليهودية في بلادنا إلى 2000 سنة تقريبا، وهي جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية، وقد عاش اليهود قديما في أحياء المدن المعروفة بالملاح في مدن عديدة كالصويرة، آسفي وفاس، في تناغم وانسجام مع المسلمين، وكان ذلك مثالا حيا على قيم التسامح وقبول الاختلاف، ودليل على التنوع الثقافي الذي نتمتع به كمغاربة، كما أن العناية المولوية التي يوليها جلالته للثقافة اليهودية تساهم بشكل جلي في إغناء هذا التراث الثقافي الذي يعتبر قطعة من هويتنا، كما أشار إلى ذلك دستور 2011 في ديباجته، حينما تطرق إلى التنوع الثقافي الذي يطبع بلادنا.

إن التحول الجديد في علاقات العديد من الدول العربية مع إسرائيل سيزيح الجمود الذي اكتنف ملف القضية الفلسطينية، وسيدفع بها في مسار إيجابي، فإرساء العلاقات مع إسرائيل من شأنه أن يفتح باب الجلوس على طاولة المفاوضات، كما أن التعاون الاقتصادي غالبا ما يذوب الخلافات السياسية، بيد أن أصحاب القرار غالبا ما يرجحون المصلحة الاقتصادية على حساب الخلافات السياسية في النقاشات المتعلقة بالتوازنات الكبرى.

في حديثه الأخير، عبر السفير الإسرائيلي ببلجيكا، إيمانويل ناشو على أن هذا الاتفاق من شأنه أن يكون خطوة إلى الأمام في مسلسل السلام بالشرق الأوسط بمجرد اعتماد أسلوب الحوار، كما عبر عن اقتناعه بأن المغرب سيكون فاعلا رئيسيا لأننه سيساهم في فهم العالم العربي والإسلامي.

إن وضع القضية الفلسطينية الذي هو عليه لم يحرك هذا الملف البتة، وقطع العلاقات مع إسرائيل لم يزد الأمور إلا جمودا، فإذا كان خيار فتح الحوار يكتنفه الشك من حيث إيجاد حل للدولتين، فإن خيار قطع العلاقات يكتنفه اليقين من عجزه إيجاد حل للأزمة.

من جهة أخرى، فإن المغرب ساند ويساند بشكل لا مشروط الشعب الفلسطيني، كما أنه ثابت في مواقفه بخصوص القضية الفلسطينية، ويشجب كل أشكال الاستيطان الذي تقوم به إسرائيل، وهذه مواقف لن تتغير أبدا.