تغلغُل "بيم" التركية داخل الأحياء الشعبية يهدد بانقراض "مول الحانوت"

على نحو متسارع تتوسع رقعة انتشار متاجر “بيم” التركية في مختلف مدن المغرب، حتى إنها تغلغلت داخل الأحياء الشعبية، مشكّلة بذلك منافسة شرسة لأصحاب محلات البقالة الصغيرة الذين يعانون منذ سنوات من منافسة المتاجر الكبرى.
وتلجأ متاجر “بيم” إلى تقديم عدد من الإغراءات، مثل تخفيضات في أسعار مواد معينة كل أسبوع، وهو ما يُفقد تجار المواد الغذائية الصغار مزيدا من زبائنهم، خاصة وأن المتاجر التركية تتموقع داخل الأحياء السكنية.
وسبق للحكومة المغربية أن عبرت عن قلقها من الانتشار المكثف لمتاجر “بيم” التركية، حيث تؤدي إلى إغلاق ما يناهز 60 متجرا صغيرا في كل حي، كما صرح بذلك وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي.
وكحلّ للتخفيف من أضرارها، ألزمت الحكومةُ الشركةَ المالكة للمتاجر التركية ببيع خمسين في المئة من المنتجات المغربية، غير أن ذلك لم يحُل دون توسع انتشار هذه المحلات، وسط تزايد تخوفات التجار الصغار من بوار تجارتهم.
“متاجر بيم التركية بلاء تسلط على التجار الصغار”، يقول الطيب آيت باه، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مضيفا: “لقد استبشرنا خيرا عندما أظهر السيد وزير التجارة حماسا منقطع النظير في فترة من الفترات، حتى ظن التجار أن متاجر بيم سيُحد من انتشارها، لأن الحد من الانتشار على الأقل هو أخف الضررين”.
وعلى الرغم من أن الحكومة أبدت عزمها على لجْم توسع سلاسل المتاجر التركية بالمغرب، سواء “بيم”، أو متاجر الألبسة التي رفعت الضريبة المطبقة عليها إلى 90 في المئة، إلا أن السياسة التصديرية التي تنهجها تركيا، بدعمها الكبير للمصدّرين الأتراك، تحدّ من أثر قرارات الحكومة المغربية.
وقال الطيب آيت باه، المعروف بـ”مول الحانوت”، في هذا الإطار: “متاجر بيم كما يعرف جميع الممارسين في الساحة التجارية، هي البلاء الذي أضر بالاقتصاد الوطني من مختلف النواحي، وحجزت لها بالدعم الذي تحظى به سياسيا واقتصاديا مكانا أكبر من حجمها في غياب قانون منافسة يردعها”.
وأضاف: “لو كان تواجد هذه المتاجر مقتصرا خارج الأحياء الشعبية، كباقي المتاجر العصرية الكبرى، لكان الأمر هينا، ولكن تغلغلها وسط الأحياء الشعبية زاد من تأزم وضعية مول الحانوت أو البقال الصغير”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن متاجر “بيم” التركية لا تنافس التاجر الصغير فحسب، “بل استطاعت أن تذله بإغراءاتها وعروضها العجيبة اعتمادا على بضاعة تركية لا يمكن الحصول عليها كباقي المنتجات المغربية، ما جعله يسقط في فخ التحول إلى زبون يقف في الطابور، وهذا أمر أضر بالمكانة الاعتبارية للبقال بين زبائنه”.
ويتخوف التجار الصغار، بحسب إفادة آيت باه، من أن يكون انتشار متاجر “بيم” التركية، “تمهيدا لغزو متاجر عصرية أخرى للأحياء الشعبية، حتى إن هناك من يزعم بأن متاجر بيم هي السم الذي يتجرعه البقال لكي يموت في هدوء دون احتجاج أو مقاومة”.
المقال سياسي بامتياز.
لا يهمه البقال الصغير، وإنما هدفه مهاجمة تركيا
لماذا؟
لا أعلم
نحن مع الجودة و الثمن المناسب بركة من الاحتكار
للاسف الشديد ان الدولة المغربية رخصت للتجار الأتراك في بلدنا !!!
هنا في أوروبا الأتراك عنصريون جدا و ستوردون حتى كؤوس البلاستيك من تركيا و الملابس و الاكل كي لا يخسروا فلسا في أوروبا.
بينما المغربيات و بعض المتخلفين المغاربة يشترون من الأتراك علما ان الأتراك يكرهون العرب دون اظهار ذالك !!!
لكن الأخطر ان الدولة المغربية فتحت الأبواب للاتراك مع ان منتوجهم أقل من منتوج اليونان و باكستان
سبحان الله المغرب لا يتحمل المنافسة الشريفة التي تصب في مصلحة المواطن دارو السبة بمول الحانوت. المغرب ولف سياسة الاحتكار وقهر المستهلك ويبيعو ليك بغاو وبالثمن لبغاو. انا منين كنهبط المغرب كنهبط معايا كولشي واحد النهار نسيت شي حاجة ديال النظافة مشيت نشريها من أسواق السلام وبزاف مشي الغلاء والغلاء الفاحش حشومة.
لا اوافقكم الرأي ابدا، يوجد متجر بيم بالحي الذي اقطن به و هناك اكثر من 20 بقال بجانبه، لم اسمع ابدا من بقال انه اشتكى قلة الزبائن
بيم توظف اكثر من 10 اشخاص في المتجر الواحد، و 90 بالمائة من السلع مغربية، اين المشكل؟
على الأقل في متاجر بيم الزبون يختار المنتوج الذي يعجبه و بالتمن الذي يناسبه عكس مول الحانوت فإنه يفرض عليك المنتوج الذي يريد هو بيعه لك لأن فيه نسبة أرباح أكتر أو منتوج شركة معينة تنتمي إلى جهته أو منطقته
او من بعد حتى الخوانت دايرين حالة زيادة على ذلك جميع السلعة مصنوعة في المغرب مثلا المنتجات الحليبية منتجة من تعاونية مغربية من الشمال و هكذا دواليك
حس التضامن الوطني اختفى من الثقافة المغربية وصار المغاربة يرفعون من قيمة الاجنبي على حساب مواطنيهم
يجب على مول الحانوت أن يتغير مع الأحوال ويتطور .
فإذا ذهبت بيم فتاتي مكانها كارفور أو اسيما بخمورهما ,
رآه مول الحانوت مايمشي عندو اليوم غير لي باغي يدير كريدي , رآه ميت ميت .
اولا المشكل في السلطات اللي كتعطيها التراخيص ثانيا عندنا مشكل كبير فيما يخص ضعف منافسة المنتجات الوطنية للمنتجات الغربية فمثلا فكرة مول الحانوت مازالت سائدة على حالها منذ قرون و لم تعرف اي شكل من التطور
مول الحانوت تيكريدي الفقراء بين لن تقاوم وستنهار لأن جل سكان الأحياء الشعبية يعيشون بالكريدي
عاوداكتانيك حتى بين معجبكمش .انه يبيع مواد غذائية مغربية .مثله مثل جميع المتاجر الغذاءية .من الاحسن انتتكلمو على متاجر 5 دراهم هي التي يشكو منها البقال كيف يعقل المعجنات ب5 دراهم ومثلها ونفس الماركة عند البقال ب10 دراهيم وجميع المواد الغذائيه ب5 دراهم وهي متاجر مرخصة من الدولة .افيدوني يرحمكم الله.ما قصة هذه المواد الغداءية ب 5 دراهم .
مول الحانوت هو الوحيد اللي مستحيل انه ينقارض من المغرب حيت فيه كارني د لكريدي ب 0 ف المائة فائدة و بدون مدة سداد محددة و هو و زهرو و درجة إيمان المقترض… هادشي اللي ما كانلقاوهش فالمتاجر الكبرى او العصرية خلص ولا الله يسهل عليه ف جهة آخرة
تاني حاجة فيه سمسار بالمجان و تخلي عندو سوارت دارك فالامان التام…
لازم تكون مسافة محددة بين كل محل بيم و آخر، مثل ما هو الحال للصيدليات.
ما يهمنا أنه تكون القدرة الشرائية في مستوى المواطن المسكين … اكون مول الحانوت او بيم اي غيرهم
vous devez faire comme BIM, creer des magasins modernes avec des prix fixes et
des methodes de paiements modernes et pourquoi pas faire aussi des promotions comme tout le monde, il est temps de penser au client aussi dans votre culture
بالرغم من وجود بيم في الأحياء الشعبية فمول الحانوت راه خدام مزيان غير الكريدي و السجائر و … مدور الحركة علاوة على كيبقى حال إلى ساعات متأخرة في الليل اذا حتاجيتيه تتلقاه …..
اطمئنوا ففي المناطق الشعبية هذه المتاجر لا تستطيع منافسة بقال الدرب الذي يتكون غالبية زبناءه من الطبقة الفقيرة، لسبب بسيط أن هذه المتاجر لا تتعامل بالكريدي، اذن فلابد لنا نحن عامة الشعب من حانوت الدرب الذي نجده دائما رهن الإشارة.
وألف تحية لبقال الحي
بانت لكم غير بيم ، ومرجان وأسواق السلام كارفور واسيما وغيرهم حتى هما قرابين للأحياء الشعبية
الاتراك رجحوا كفة الميزان التجاري والمالي لصالحهم بشكل مستفز وهذا في غير صالحنا. حذار من التأخير.
بعض الجهات العدل والإحسان المعادية لمصالح البلاد ستخرج علينا بمعاكسة مصالح الوطن كما تفعل في تشجيع تنسيقيات المتعاقدين على الفوضى والعصيان وتضييع الملايين من التلاميذ ظلما وعدوانا.
يذكرني المقال بمطالبة اصحاب الطاكسيات الدولة بالحد من انتشار التراموي. الزبون لايهمه الا الجودة بأرخص الاثمان في ظروف جيدة تحترم سلسلة التبريد ااخ…
وماذا عن المراكز الأخرى أسيما بالإسم الجديد مارجان ماركيت وكارفور وغيرها ألم تتغلغل في الأحياء الشعبية أليست هي من قضت بالفعل على مستقبل مول الحانوت ؟
حان الوقت لانشاء تعاونيات لاصحاب البقالة وتطوير هذا القطاع الذي تم اهماله واستغلاله من طرف الشركات الموزعة.
مول حانوت كي تقداو عندو بلكريدي ولأسواق الكبرا بكارت فيزا
ليس بيم وحده فهناك مرجان ومحلات بيع الجملة التي أصبحت تبيع بثمن الجملة للعموم. أما مول الحانوت فلم يعد له زبناء الا زبناء الكريدي الذين لا ربح يرجى من وراءههم..
هذا الامر في مصلحة المواطن.لازلنا نتذكر كيف كانت اتصالات المغرب تمص دمنا حينما كانت تنفرد بالسوق.اما مول الحانوت فالحكومة المسؤولة عن توفير البدائل.لان مستحيل تلقى اللي يدير الكريدي مثل مول الحانوت اذن سيكون لكل زبناء
لم يسبق لي ان التقيت احد تجار الدروب يشتكي من منافسة احد له .فالمغاربة لا غنى لهم عن مول الحانوت وصاحب المقال لم يتطرق الى الاسواق الكبرى التي تعتبر اكبر كارثة على مول الحانوت اما محلات بيم فسلعتها محدودة واثمنتها مناسبة للمواطنين واقول لكم حتى تكون لكم سلع في جودة سلع تركيا عاد تكلمو على المنافسة
أصبحت بيم التركية تهدد السلم الاجتماعي فلم يعد مول الحانوت قادر حتى على تأدية واجب الكراء بهاته المنافسة الشرسة وغير الشريفة.والعمال في هاته المجموعة التركية يعملون باجرة زهيدة وكأننا في ثمنينيات القرن الماضي.
مول الحانوت عطيوه التساع غا نتوما كل واحد برزقو، غي ماتنزلوش عليه بالضرائب و المراجعات كلشي غايعيش بخير.
هذا ما يريده حزب العدالة و التنمية
تفشي وباء اردوغان في كل انحاء المغرب
لقد تحقق لهم مرادهم لانهم وجدو البيئة المناسبة
إنها سياسةُ حزبِ البواجدة/حزب اللاعدالة واللاتنمية ..بيم BIM شركة تركيةٌ ،وتركيا تحكمها العدالة والتنمية..ولابُدّ أن يُرضي حزبُ البيجيدي والبيليكي والديبشخي نظيرهُ في تركيا بإحداث واحتضان شركة بيم العِملاقة التي ضيّقتْ على مول الحانوت مُزَوّدِ الأحياء الشعبية بالبقالة..وسياسة التضييق على أرزاق الناس والطبقات الهشة من أولويات حزب تُجّار الدين..وهذا غيضٌ من فيْضٍ..
شخصبا لا أعتقد أن بيم أو الأسواق الكبرى ستربح مول الحانوت لأن مول الحانوت سلاحه القوي هو السلف و الكارني و الخلاص حتى الآخر الشهر أو حتى بعد شهرين و ربما أكثر, و هذا لن تستطيع الأسواق الكبرى مجاراته خصوصا مع تدهور القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة و إزدياد نسبة الفقر. يبقى مول الحانوت مول الحانوت, والله إجازيهم بخير في هاد الشهر المبارك راه عاتقين الوقت.
مول الحانوت غادي يموت في حالة مبقاش غيدير لكريدي و هذه نقطة قوته
عملاء أردوغان الإسلامويين في المغرب لن يعجبهم هذا الكلام… لأنهم يحلمون بأن يصبح لمغرب مقاطعة تركية.
اثمنتها معقولة وفي متناول الفقير اما مول الحانوت في بعض الاحيان يطبق على بعض المواد زيادة 50 في المائة والشلوح معروفين بكرههم العروبية ومعروفين كذلك بزيادتهم في الاسعار
لاتتحاملوا على شركة بيم لانها تساهم في مساعدة المواطن الضعيف
المنافسة هي من ترفع الجودة اما سياسة الحمائية فهي تنتج معدومي الضمير يبيعون مياها متبعة ودقيقا البهائم ومنتوجات مهددة للصحة العامة ولا أحد يكون له البديل سوى استهلاك هذه السموم.
لا سبيل إلى المزايدة. الكل كما يقال ” بايع أو شاري ” يكفي ان يقوم الانسان بجولة ويرى بعينيه الحركة التجارية وسط هذه الكيانات الاجتماعية.
الصراحة خاص مول الحانوت يولي بحال بيم يولي يشعل الثلاجة(باراكا من التحتريف) و يبدا يعطي التيكي دكيس و يحط الاثمنة باينا فرق كبير والمغاربة بغاو بيم و بحال بيم .
الحوانت خدامين وبيم خدام ومرحان ومارفور خدامين.. كلشي خدام. شخصيا كنفضل مول الحانوت فشي حوايج حيت بيم كتسنى لاكيس تخوا. اما مول الحانوت الى كان موسخ ومانقيش وعندو سراقزيت والفيران وكيطفي الثلاجة بالليل اللهم بيم.. كلشي كيشوف مصلاحتو.. وثانيا الحانوت كيكريدي ولخرين لا.. الحانوت كيتسال لخرين لا.. وثاني لخرين كيديرو تخفيضات مرة مرة الحانوت لا.. وحنا الزبناء فمصلحتنا هادشي باش كلشي يستافد.
انتوما عينيكم فبيم تكير وصافي باش ماتنافسش مرجان وكارفور ولهاذا حتى انتوما ظرتو مرجان ماركت صغير باش تنافسو بيم. ايوا نافسو منافسة شريفة وباركة من البكا والشكا.
تضر مول الحانوت لكنها تنفع فقراء الحي ،
مول الحانوت كيضر الحي كامل ومكينفع غير راسو
ديما زايد على الثمن المصرح به
تواركة ماعندهومش مع الكريدي أو الكناش، مول الحانوت باق و يتمدد خاص غير المعاملة بالتي هي أحسن
يقول المثل الصيني (الحرفي الفاشل يلقي اللوم على عدم جودة أدواته)وهذا ما ينطبق عليكم اصحاب البقالة المغاربة لماذا؟ لا تتحدوا فيما بينكم وتاسسوا (هولدينغ ضخم ) بماركة ولوغو موحد على الصعيد الوطني وينخرط فيه جميع البقالة في الأحياء الشعبية بما أنكم ( هولدينغ ضخم )كمية السلع بالجملة تكون رخيصة جدا ..من الاخر نظموا راسكم..قبل غرق السفينة ..
متاجر بيم لا تعيد لزبون ما تبقى من الصرف
من 10سنتم إلى 90سنتم. بدعوى مكينش الصرف.
اما بعض الأشياء التي تباع خصيصا يوم الجمعة والتلاتاء فيتم تخزينها إليهم او إلى اصدقاءهم لإعادة بيعها خارج متاجر بيم لبيعها بثمن أكثر.
والباعة عندهم ينقصهم احترام الزبناء.
ويتميزون عن الأسواق الأخرى بسوؤ المعاملة والعبردة والنفخة .
بعض الأشخاص منين تيبغو لكريدي أو لبوطة كيمشو عند مول الحنوت أو منين تدخل لفلوس كيمشو “لسوبر مرشي”
مول الحانوت ذالك الانسان الذي يحمل قارورة الغاز الى المنزل و الذي يتعاون مع الجميع و الذي يساهم في الحفاض على اقتصاد البلاد له الله. اما بيم و امثالها من كبريات المحلات التي تستنزف جيوب الناس فهي تحطم مول الحانوت الذي يشكو امره الى الله .
حتى المتاجر الكبرى كاينة في الأحياء الشعبية حلال عليهم حرام على ليم
في رأيي المتراضع لابد من تحديد السلع المسموح بالمتاجرة فيها بالأسواق الممتازة الكبرى منها و المتوسطة حتى يتسنى للدكاكين الصغيرة الاستمرار في ممارسة نشاطها. لا يعقل أن نجد كل شيء تحت سقف واحد. هناك إمكانية منع الأسواق الممتازة من بيع الخضر و اللحوم و الكتب مثلا.
نحن المستهلكين
نريد الأثمنة الممتازة
الجودة العالية
النضافة
وحسن المعاملة
ولا يهمنا إسم السوبرمركت .
يجب أن يكون التنافس حتى يتحسن الوضع
كذلك يجب إذخال وال ماركت الأمريكي و ألدي و ليدل الألماني
لكي تكثر المنافسة و الجودة .
على التجار التكيف مع التطور الزماني و الدوران معه حيثما دار تماما كما داروا معاه عندما اكتسحوا المدن المغربية بتبقالت بداية القرن الماضي
من غير المعقول حانوت لا يتطور و يظن أنه سيبقى كما كان عليه مند 50 سنة
و الكثير منهم يهضمون حقوق من “أتوا به من البلاد” و يغشون في الاثمنة
ا فضل بيم يفتح في وقت محدد متوفرة فيه شروط الصحة من تعقيم و نظافة على حانوت مسخ و معفون و خانز تجري الصراصير و السحالي على حيطانه نهارا ( أما الليل الله أعلم ماشفتش) حوانت لي حدانا يفتحون مع 11 أو 12 بشوآآآاية عليه ممسوقش
أتمنى فتح بيم حدانا
المستهلك كمشي للبلاصة لمسلكاه حتى واحد ماكدربو على اليد ديالو انا بنفسي كلقا بزاف الامتيازات حتى في ماركة تركية للملابس .المتاجر دياولها اصبحو كثر غي المولات بسبب الجودة والتمن المعقول عكس بعض الماركات المعروفة لكتلقا ثمن الملابس دياولها خيالية
بغيتو غير دوزو لتركيا، و ماذا عن مرجان الفرنسية اللي ولينا ندخلو لها غير على ود السكر اللي مكيتبدلش الثمن ديالو. و المواد الغير الاساسية و كأنك في باريس، كدور و هاز الهم لا تصدم فلاكيس، اسيدي رب ضارة نافعة، و فليتنافس المتنافسون علاش كنشوفو غير السلبيات، و هاد بيم ره حتا هي كتخذم بزاف ديال الشباب. و بكل حياد فبيم عندها سلعة زوينة بثمن مناسب، اما مول الحانوت اغلبهم لا يهتمون بالنظافة
سأبدأ تدخلي بسؤال. هل بيم يبيع بالخسارة ان مول الحانوت يبيع اغلى من السعر المحدد. الرابح في هذه العملية هو المستهلك. ساختم بمثال مغربي بالدارجة. حتى قط متيهرب من دار العرس. الفاهم يفهم
محلات بيم فهمت حاجات المغاربة..والمغاربة راضون على خدماتها..لانها تحترم كل معايير الجودة..مول الحانوت همه الوحيد هو الاقتصاد في الانارة واطفاء الثلاجات ليلا ونهارا…زائد بيع المواد منتهية او القريبة من انتهاء الصلاحية
المشكل ماشي في بيم والاحياء الشعبية …المشكلة هو من الشريك ديالو …..حلل وناقش
يقد راكم عدد من تجار أموال طائلة باالاحتكار جب علي محلات البقالة أن تطور نفسه من نطافة فتح وإغلاق في الوقت تعامل بكارط بنك لباس نطيف وموحد ودمج العاملين معهم في صندوق لضمان الاجتماعي والبحث عن طريق عبر الانترنت لاشهار ولايصال لزبائنا المشتريات
ادا الحكومة قلبها على مول الحانوت فلتقم بدعمه ماديا ليقوى ضد المنافسه على الاقل بيم يقدم سلع رخيصة للمواطن
هل تعلمون ان بيم ممنوعة من دخول مدينة اكادير و نواحيها، و هنا احي غرفة التجارة والصناعة باكادير التي وقفت بالمرصاد ضد التوغل الأخطبوط التركي بمباركة من حزب العدالة و التنمية و الله أعرف العديد من مول الحانوت الدين كسدت تجارتهم و اصبحو عاجزين عن سداد ديونهم و منهم من تشردت عائلاتهم ….المفروض من الدولة حماية مواطنيها و كدلك أمنها الغدائي .
اللي خانها دراعها تقول ليك ان مسحورة.التجارة شطارة وليست احتكار .والشطارة هي الجودة مع الثمن الجيد.وباراكا علينا من………المهم الهدرة كثيرة.
يهدد بانقراض مارجان و la belle vie أما الحانوت فهو فران وقاد بحومتو
هذه مصيبة للحانوت الشعبي المغربي. لازم وقف المد التركي في الاحياء. لو كانو الناس يستفيدون في الاحياء من نقص الاثمنة في بعض المواد كل اسبوع لما اشتهرت هته المحلات. المقاولون المغاربة لازم ياخذو بزمام الامور وان يستثمرو لحد الزحف التركي في كل المجالات. و نبدا بالاداعة المغربي لبعث مسلسلات تركية خاوية و تزيد في تاثير العقول
يجب على أصحاب البقالة أن يتحدو و يؤسسون شركات شبيهة ب بيم و يطورون تجارتهم ويلعبو نفس اللعب مع بيم.
أما البكاء و التوسل للحكومة لن يفيد بشيئ.
زمان جمع الأموال و ثخزينها قد فات، يجب على البقال استتمار امواله و مواكبة التطور الاقتصادي و التكنولوجي ، ان اراد ان يستمر، والله اكون ف لعوان
متجر راءع بامتياز ، حضور واضح للمنتجات المغربية . خدمة ممتازة، مستحقات مؤدى للخزينة، سوق شغل ممتاز للمغاربة، جودة كبيرة في المنتوجات. اتمنة جد مناسبة . اين المشكل؟
لماذا لا تتنافسو بسلسلة من المحلات بنفس الجودة و الاثمنة بماركة مغربية 100% وهكذا تخلقون فرص الشغل لشباب
أسيدي المواطن عجباه بيم و مسلكاه لأن أغلب الحوانت شفارة دخلوا نتوم غير سوق راسكم
مول لحانوت المكانة ديالو عند سكان الاحياء الشعبية لا ينافسها احد واش مول بيم ادير لكريدي خليه ادخال لاحياء شعبية هديك هي سبب الافلاس ديالهم انا والله منبدل مول الحانوت سي الحسين
فتح متجر بيم يؤدي إلى إغلاق ما يناهز 60 متجرا صغيرا في كل حي، كما صرحت بذلك وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ؟؟؟
و هل توجد أصلا في الحي الواحد 60 متجرا.
يتبين أن المشكل ليس مع بيم بل مع تركيا ¡¡¡
لماذا لاتشتكي الوزارة من المنتوجات الصنيية فيما يخص قطاع النسيج مثلا ؟
«وكحلّ للتخفيف من أضرارها، ألزمت الحكومةُ الشركةَ المالكة للمتاجر التركية ببيع خمسين في المئة من المنتجات المغربية،» ؟؟!!!
التخفيف من أضرارها على من؟!! على البقال البسيط ام على الشركات المغربية المصنعة للمواد الغدائية و بائعي الجملة؟؟!!!
ن ترغم الشركة على بيع منتوج مغربي هذا يصب في صالح كروش لحرام اللي ما كايشبعوش و كايتافقوا باش يبيعوا باش ما بغاو و بثمن متشابه تقريبا…
الحل هو أن شركات المواد الغدائية المغربية تنزل سعر البيع بالجملة باش حتى البقال الصغير يقدر ينافس فالسوق…
هذه هي لعبة السوق اما باش تحاربو الشركة و ديرو البقال الصغير حجة راها حيلة مكشوفة
واش خايفين علي مول الحانوت ولا علي المتاجر الكبرى متل مرجان وأسواق السلام واسيما وكارفور بيم تنافس الأسواق الكبرى ويقدر مول الحانوت يصبح زبون بيم وليس مرجان إلي كانت بيم خطر علي مول الحانوت واش نقولو علي أصحاب المحلات الكبرى ذاخل الأحياء الشعبية تيبيع بأقل تمن من اابقال الصغير أنا كان عندي محل لبيع المواد الغذائية لكن إنتشار المحلات الكبرى باحياءنا جعلنا في حيرة من أمرنا لكن بيم تنافس فقط هاته المحلات والمتاجر الكبرى كمرجان و ووو نرحب ب بيم هي المنافس القوى لكم وليس لنا نعم بيم تبيع فقط السلع التركية لكن المغرب فرص عليها 50 % من المواد المغربية ودابا عاد غادي تعرفو المنافسة بصح نتوما شفارة تتحاولو تربحو أضعاف مضاعفة يعني المشكل في الربح هما باغيين 10% ونتوما يا شلاهبية تتربحو أكتر من 50%
الذين يتكلمون عن المنافسة نعلم جيدا انهم عبيد اردوغان فقط
هل تعلمون ان في دول العضمى الأفضلية المطلقة المنتوج المحلي و الدولة تفرض ضرائب مهمة جدا على المستورد ، الا تعلمون ان امريكا و اوروبا يحمون المنتوج المحلي و يدعمونه .
الم تتعلموا كيف زادت امريكا من الضرائب على الفوسفاط المغربي ،لكي تحمي شركة امريكية و تجعلها قادرة على العمل .
الم تتعلموا كيف يتعامل الاتحاد الاوروبي مع المنتوجات المغربية و يدعم منتجات بلدانه رغم ان المنتوج المغربي افضل .
انها عقدة الغير المتجدرة في الشعب المغربي و زدنها بهذا الاردوغانبين الذين يعبدونه ليل نهار ، الم تتعلموا كيف ان اردوغان انتهازي و عنصري و كيف ضحى بخرفانه من اجل المصالحة مع مصر
نقدر نكون غالط ولكن أغلبية البقالة داكشي عندهم مشي نقي. و بالعكس فمحلات بيم كلشي نقي و تدخل تخدو لراسك و تخلص بكارط بنكية متحتاجش الكاش بمعنى مغديش يخد ليك هاديك ربعة دريال كل مرة كتمشي عند البيسري. االبقال المغربي خاصوا أول حاجة يخدم على النظافة و ماي بقاش ينعس فالمحل.
هد بفضل حزب العدالة التنمية البنكيرانية ، هاد الخوانجية. والتي اصبحت بالنسبة إليهم مصالح تركيا اولأ قبل قبل مصالح المغرب
هدا غباء علاش مقادرينش تفتحو محلات صغيرة بالاحياء الشعبية باسم مرجان واسيما ولا مبغيتوش لفقير يشري سلعة مستوردة رخيصة وجودتها احسن من لي عندنا
اذن الجودة والثمن المناسب هو الحل امول الحانوت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
يتوجب على مول الحانوت تطوير و عصرنة تجارته من خلال اشهار الاثمنة و الحرص على الجودة و امكانية تقديم عروض للزبناء مثلا بصفتي زبون لدى مول الحانوت و اقتنيت سلعا بمبلغ 1000 درهم اعتقد انه يتوجب عليه تقديم خصم بنسبة5▪\▪او تقديم منتوج مجاني…شيء اخر غريب لماذا مول الحانوت تيخبي الميزان؟
ياك لاباس ما عجباتكومش تركيا ايوا گفضوا و ديرو بحالهم. ماشي تهجموا عليهم هاد الهجوم الشرس.
متاجر بيم ضربات مرجان و اسواق السلام و غيرهم من المتاجر الكبرى التي تمتص دم المواطن، أما مول الحانوت راه مازال كنشدو عنده الصف غير بلا ما ديرو السبة به. بقا فيكم زعما.
كون كانو كيبقاو فيكم المواطنين گاعما تصدمونا كل صباح بقرار ضده.
عجيب امرك يا مغرب. لماذا يخاف الجميع المنافسة الكل يحب الاحتكار !! الا يحق لزبون اختيار اين يصرف ماله ؟ على العموم مول لحانوت لا يشغل احد يشتغل بفسه عكس المتاجر و الشركات التي تشغل يد عاملة
اين هو المشكل يام خدامين ف بيم غير المغاربة …………………………….
ياك دارت الدولة مشروع حانوتي ضذ في مول الحانوت وفشلات…أما بيم شركة قائمة الدات و تتهلا في العاملين ديالها و الزبائن ايضا….هدي الدقة ديال المتاجر لكبار
كل مكروه اصاب المواطن المغربي سببه امضاء حكومي وليس ابتلاء من الله حسبنا الله ونعم الوكيل
تركيا تشجع تجارتها في الخارج بدعم يصل تحمل الدولة لجميع المصاريف بما فيها الكراء والمستخدمين ،لتنافس جميع التجار
اتفاقات التبادل الحر لحصرها في مجالات التكامل وليس التنافس.
فمثلا تقوم شركات النسيج التركية بإنشاء معامل في بنغلادش للالبسة الجاهزة وتبيعها في المغرب باثمان منخفضة فتقضي على المعامل المغربية.
وكذلك ليس من المعقول ان تنافس متاجر بيم البقال المغربي.
يمكن السماح للمتاجر الكبيرة التركية منافسة مرجان وكارفور و اسواق السلام اما البقال الصغير فهذا مضر بصغار التجار خاصة في الاحياء الشعبية.
فما على التجار الصغار الا الانتظام في نقابة لمحاورة الحكومة في الموضوع والدفاع عن مصالحهم.
هناك مجال التدبير المفوض يجب اعادة النظر فيه بتخصيص العمل فيه للراسمال المغربي.
كتشجيع إنشاء شركات مغربية لجمع الازبال وكذلك للنقل بالحافلات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا متجر بيم لا يقرض الزبناء هذا شيء إيجابي بالنسبة للتجار .
تانيا على أصحاب متاجر البقالة التجمع والتكثل وتكوين جمعية وهذه الأخير ستقوم بشراء المواد الغدائية من الشركة بكميات ضخمة وكل هذا بعد مساهمة التجار بمبلغ مالي كل حسب قدرته وبعدها يفرقون المنتجات كل حسب ما أعطى .
وسيقوم التجار ببيع هذه المنتوجات بثمن مساو أو أقل من ثمن تخفيضات متاجر بيم .
والله لا يهمكم مول الحانوت او الباعة الصغار
التضييق على تركيا والمنافسة الشريفة لا تعرفونها
هدفكم ان لا ينافس الغيلان
من الطبيعي أن يكون الأتراك هم الرابحين في هذا النزال،لأنهم يشتغلون بجد وإتقان وبأقل تكلفة،ورغم ذلك أنا مع حماية مول الحانوت من الإنقراض لأنه مساهم في السلم الإجتماعي بدرجة 90 في المائة فهو يمنحك بضاعة مهما كان ثمنها بالدين مع راحة في السداد ومدة غير محددة ولا ضمانة،أنا أشتري من بقال الحي كل المواد باستثناء الحليب ومشتقاته أشتريها من بيم لأن الثلاجات فيه تشتغل بصفة دائمة بالعكس عند البقال يشغلها فقط في الصيف بالنهار وعلى درجة ضدقليلة من البرودة.
المجمع الحسني بطنجة فيه ستة مجمعات كبرى تظم حوالى 60 ألف شقة فيها حوالي 85 بقال صغير وعشرة د ميني ماركت صغير وفقط بيم واحد تحل هاذي عامين واستطع يستقطب شريحة واسعة نظرا للمعاملة والجودة والأثمنة والعروض الممتازة …
على مول الحانوت ماكيطفيش الثلاجات باش يقتصد على الكهرباء ومخلي السلعة تبيريما !؟ وزيد الأثمنة والاحتكار…..
لو كان المعقول فكروا فالمواطن عااااد فكرو فمول الحانوت
لا بد من تجويد العرض. وهناك مثل يالدارجة يقول :الحوانت متسافة والارزاق مختلفة
مول الحانوت را عندو مميزات لي تخلي الناس يمشيو عندو
تخفيضات كلشي ابتداءا من 5دراهم …نافست بيم ومهرجان نعم …كلشي ب 5دراهم هي الحل
مادام بيم لا يتعامل بالكريدي فانه لن يشكل مشكل كبير على البقالة….لان هدا سر البقال الدي يساعد كل مغربي في الحصول على المواد الأساسية ولو في لحظة أزمة مالية خانقة……
لا يجب نكران خير مول الحانوت عندما ينقد زبونه و لو بدون نقود الى ان يحصل على أجرته في اخر الشهر.
لدا فان متجر بيم لن يدخله الا القليل فى الأحياء الشعبية و سوف تبقى الناس وفية الى مول الحانوت ديال الدرب..
يهدد مرجان و أسيما و كارفور ، اما مول الحانوت قضاو عليه السالف ذكرهم من زمااان و الله أعلم
لماذا تتناسون متاجر مرجان وتتكلمون فقط عن المتاجر التركية ؟
اردت فقط ان اعقب على الاخ الذي قال بان الاتراك يكرهون العرب فهذا غير صحيح لان من يناصر قضايا الامة العربية وعلى راسها فلسطين هي الدولة التركية ومن استضاف الاخوة السوريين الذين هربوا من القاتل بشار هم الاتراك وابحث في التاريخ وهو الشاهد على مواقفهم الكلام يطول ولكن اختم كلامي بهذا المثل =اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة=