تغير أنماط الاستهلاك يرفع انتعاش التجارة الإلكترونية إلى مستويات قياسية

ارتفعت معدلات إقبال المغاربة على التسوق عبر شبكة الإنترنيت خلال السنة الماضية بنسبة قياسية فاقت 24 في المائة، وفق معطيات صادرة عن مجموعة فيزا بمنطقة المتوسط والشرق الأوسط.

وتشكل هذه النسبة الأكبر من نوعها التي يشهدها المغرب، متجاوزا المعدلات التي سجلتها باقي دول المنطقة، والتي تراوحت ما بين 15 و20 في المائة.

وتعزى هذه الزيادة اللافتة في التجارة الإلكترونية إلى التغيرات الجذرية التي أحدثتها جائحة كورونا على نمط التسوق والاستهلاك داخل الأسر المغربية.

وقال مروان هرماش، خبير في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، إن التحول الكبير الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنيت، يؤكد أهمية الخدمات الرقمية في تسهيل طريقة عيش المستهلك، ومساهمتها في خلق فرص شغل كبيرة في المجال.

وأضاف هرماش في تصريح لهسبريس أن “جائحة كورونا والإغلاق الذي صاحب الأسابيع الأولى التي تلتها، ساهما في إبراز أهمية التجارة الإلكترونية في الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما دفع كبريات المساحات التجارية ومراكز التسوق إلى الانفتاح بسرعة على الحلول الرقمية لتوفير منتجاتها من خلال منصات إلكترونية مصممة لهذه الغاية، الأمر الذي ساعد على رفع معاملاتها بشكل لافت”.

وتوقع الخبير في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية أن تواصل التجارة الإلكترونية توسعها بشكل كبير داخل المجتمع الاستهلاكي المغربي خلال السنة الجارية وباقي السنوات القادمة، وهو ما يعني ظهور منصات مغربية للتسوق عبر الإنترنيت، نظرا لوجود حاجة ماسة إليها.