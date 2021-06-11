تغييرات تنتظر تشكيلة "الأسود" أمام بوركينا فاسو

تغييرات تنتظر تشكيلة "الأسود" أمام بوركينا فاسو
صور :الجامعة الملكية المغربية
الجمعة 11 يونيو 2021 - 19:14

ينتظر أن يحدث الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، بعض التغييرات على التشكيلة الرسمية التي سيعتمد عليها أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الودي الثاني المقرر يوم غد السبت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد الفوز الصعب على “البلاك ستارز” الغاني، الثلاثاء الماضي، بهدف دون رد، وهي المباراة التي لم ترق إلى طموحات الجماهير المغربية.

وكان خاليلوزيتش قد اعترف في تصريح عقب لقاء غانا، بأن عددا من العناصر الوطنية يعانون من العياء، بالنظر إلى المباريات الكبيرة التي لعبوها مع فرقهم، وهو ما قد يدفعه إلى منح الفرصة لأسماء أخرى في مباراة “خيول” بوركينا فاسو من أجل الوقوف على مدى جاهزية جميع اللاعبين الذين وجه إليهم الدعوة.

وتبقى حظوظ الحارس منير المحمدي وافرة في أن يبدأ اللقاء رسميا مكان الحارس الأساسي ياسين بونو، مع إمكانية منح الفرصة للاعب أشرف بن شرقي وسفيان رحيمي والمهاجم زكرياء أبو خلال، بالإضافة إلى سامي مايي أو سفيان شاكلا في الأدوار الدفاعية، بعدما لم تمنح لهم الفرصة في المباراة الأولى.

يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيستقبل بوركينا فاسو يوم غد السبت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بداية من الثامنة مساء.

المنتخب الوطني المغربي كرة القدم منتخب بوركينا فاسو وحيد خاليلوزيتش

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