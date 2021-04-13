تغيير يرافق برمجة دروس التلفزة في رمضان

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه سيطرأ تغيير على شبكة برمجة دروس التلفزة المدرسية التي يتم بثها عبر القنوات التلفزية الوطنية: الثقافية والعيون والأمازيغية، خلال شهر رمضان الكريم.

ووفق بلاغ للوزارة فإن الدروس الخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي بكل شعبه ومسالكه ستبث على القناة الرابعة “الثقافية” من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، ومن التاسعة ليلا إلى منتصف الليل، بينما ستبث الحصص الدراسية الموجهة إلى تلاميذ السلك التعليمي الابتدائي والحصص الخاصة بالتعليم الأولي، وكذا الدروس بلغة الإشارة والتربية البدنية: من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، على قناة العيون.

وعلى قناة الأمازيغية سيتم بث الحصص الدراسية الموجهة إلى مستويات التعليم الثانوي الإعدادي، وهي الحصص التي لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ سيتم بثها كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.

وشدد البلاغ على أن الوزارة ستعمل، كما دأبت على ذلك، على الإعلان مساء كل يوم عن البرمجة المفصلة الخاصة بكل قناة بالنسبة لليوم الموالي، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية www.men.gov.ma، وكذا صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.