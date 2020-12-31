تفاصيل إهداء الجامعة شقّة سكنية للاعب الرجاء

أفاد مصدر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن هذه الأخيرة منحت محمدا سبول، لاعب الرجاء الرياضي ومدافع شبان المنتخب المغربي، شقة سكنية، في إطار أعمالها الإنسانية تجاه مجموعة من أفراد الأسرة الكروية الذين يعيشون وضعية صعبة.

وأكد المصدر الجامعي، في تصريح لـ”هسبورت”، أن أعضاء جامعيين وقفوا على الوضعية الصعبة التي يعيشها سبول، من خلال مشاركته مع منتخب أقل من 20 سنة في إقصائيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للشبان.

وأضاف: “سبول يتيم الأبوين، ويعيش ظروفا صعبة في مسكن خاله.. اللاعب موهوب والمنتخب يحتاج إليه في كامل جاهزيته، حتى المعنوية، قبل نهائيات كأس إفريقيا. لذلك، قررت الجامعة، كجهاز كروي وليس أشخاص، أن تدعم سبول بمنحه شقة اقتصادية لضمان استقراره”.

ولقيت التفاتة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استحسان الشارع الكروي المغربي، خصوصا أن الأمر يتعلق بمبادرة إنسانية تجاه لاعب شاب؛ الأمر الذي من شأنه أن يجعل سبول أكثر استقرارا وتركيزا على مستقبله الكروي.