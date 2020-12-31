تفاصيل إهداء الجامعة شقّة سكنية للاعب الرجاء

تفاصيل إهداء الجامعة شقّة سكنية للاعب الرجاء
صورة: و.م.ع
الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:03

أفاد مصدر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن هذه الأخيرة منحت محمدا سبول، لاعب الرجاء الرياضي ومدافع شبان المنتخب المغربي، شقة سكنية، في إطار أعمالها الإنسانية تجاه مجموعة من أفراد الأسرة الكروية الذين يعيشون وضعية صعبة.

وأكد المصدر الجامعي، في تصريح لـ”هسبورت”، أن أعضاء جامعيين وقفوا على الوضعية الصعبة التي يعيشها سبول، من خلال مشاركته مع منتخب أقل من 20 سنة في إقصائيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للشبان.

وأضاف: “سبول يتيم الأبوين، ويعيش ظروفا صعبة في مسكن خاله.. اللاعب موهوب والمنتخب يحتاج إليه في كامل جاهزيته، حتى المعنوية، قبل نهائيات كأس إفريقيا. لذلك، قررت الجامعة، كجهاز كروي وليس أشخاص، أن تدعم سبول بمنحه شقة اقتصادية لضمان استقراره”.

ولقيت التفاتة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استحسان الشارع الكروي المغربي، خصوصا أن الأمر يتعلق بمبادرة إنسانية تجاه لاعب شاب؛ الأمر الذي من شأنه أن يجعل سبول أكثر استقرارا وتركيزا على مستقبله الكروي.

الجامعة الملكية المغربية الرجاء الرياضي المنتخب المغربي كأس أمم إفريقيا للشبان

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‫تعليقات الزوار

6
  • مراكشية كوكبي
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:23

    مبادرة طيبة جدا هنيئا للاعب والفريق الرجاوي هذه شهامة كروية مغربية أرجو للاعب الهناء والتقدم في مسيرته وأن يكون مثالا وقدوة للاعبين آخرين في المستقبل

    38
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  • العربي
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:29

    نريد تفاصيل اهداء الجامعة بطولة الموسم الماضي ل الرجاء

    -53
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  • بادره طيبة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:36

    شحال هادي مسمعت أخبار مفرحه من الجامعة الملكية لكرة القدم

    24
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  • سعيد الألفة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:44

    سيسجلها التاريخ كبادرة طيبة من المبادرات الحميدة التي ما فتئت الجامعة فعلها . عكس الإدارات السابقة التي كانت تلهف و تبدر و تاكل و تشرب على حساب صندوق الجامعة بلا حسيب أو رقيب..
    حسنة من الحسنات التي ستكتب في سجل من قام بها نطلب من الله العلي القدير أن يتقبلها في ميزان كل من ساهم فيها..وخاصة الأمر هنا يتعلق ب..يتيم .

    13
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  • عاش المغرب الفاسي
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:48

    لعلها تكون خيرا في مستقبل هذا اللاعب وفي إبراز موهبته في القريب أن شاء الله مع المنتخب الوطني نتمنى أن تتوسع هذه المبادرة في أنحاء المملكة

    4
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  • عبدو
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:53

    نتمنى من القلب ان تكون سنة ديال الخير. 2021

    2
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