تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1246 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 114 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94.6 بالمائة، وتم تسجيل 34 حالة وفاة، بينما بلغت نسبة الفتك 1.7 بالمائة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 544 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 417 حالة بالدار البيضاء، و50 حالة بالجديدة، و29 حالة بالنواصر، و27 حالة بالمحمدية، و9 حالات بسطات، و8 حالات ببرشيد، و3 حالات ببنسليمان، وحالة واحدة بمديونة.

وصعدت طنجة تطوان الحسيمة إلى المرتبة الثانية بعدما رصدت 262 حالة، منها 71 بطنجة أصيلة، و58 بالعرائش، و55 بالحسيمة، و34 بتطوان، و23 بشفشاون، و16 بالمضيق الفنيدق، و5 حالات بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 114 حالة، منها 40 حالة بالقنيطرة، و30 حالة بسلا، و21 حالة بالصخيرات-تمارة، و14 حالة بالرباط، و6 حالات بسيدي قاسم، وحالتين بسيدي سليمان، وحالة واحدة بالخميسات.

كما عرفت جهة الشرق 79 حالة، منها 37 حالة بوجدة أنجاد، و20 حالة ببركان، و16 حالة بالناظور و5 حالات بتاوريرت، وحالة واحدة بجرادة.

جهة سوس ماسة أحصت 70 حالة، منها 24 حالة بأكادير إداوتنان، و23 حالة بتزنيت، و10 حالات بإنزكان أيت ملول، و8 حالات بتارودانت، و5 حالات بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي 61 حالة، منها 46 حالة بمراكش، و6 حالات بآسفي، و3 حالات باليوسفية، و3 حالات بشيشاوة، و3 حالات بقلعة السراغنة.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 33 حالة، منها 22 بفاس، و7 حالات بمكناس، وحالتين بتازة، وحالة واحدة بكل من صفرو وإفران.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 33 حالة، منها 18 حالة بالرشيدية، و6 حالات بميدلت، و6 حالات بورزازات، و3 حالات بزاكورة.

كما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 20 حالة، توزعت بين 18 حالة بالعيون، وحالتين ببوجدور.

وسجلت جهة كلميم واد نون 12 حالة، منها 11 حالة بكلميم، وحالة واحدة بسيدي افني.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 12 حالة، منها 6 حالات بخريبكة، و4 حالات بالفقيه بنصالح، وحالة واحدة بكل من بني ملال وخنيفرة.

وكشفت الحصيلة اليومية عن تسجيل 6 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، تم رصدها بوادي الذهب.