تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3035 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3887 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 38201، منها 89 حالة خطيرة أو حرجة، في حين بلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة.

وحسَب نشرة “كوفيد-19” اليومية لوزارة الصحة، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 8.4 في المائة لكل مائة ألف نسمة، في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 88.7 في المائة، ورُصدت 50 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1133 حالة إصابة بـ”كوفيد-19″ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 827 بالدار البيضاء، و81 بالمحمدية، و57 بالنواصر، و55 ببرشيد، و53 بالجديدة، و29 بسطات، و21 بمديونة، و6 حالات بسيدي بنور، و4 حالات ببن سليمان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 538 حالة، منها 148 بسلا، و126 بالصخيرات تمارة، و114 بالقنيطرة، و73 بالرباط، و34 بالخميسات، و22 بسيدي قاسم، و21 بسيدي سليمان.

جهة سوس ماسة أحصت 288 حالة، منها 83 بأكادير إداوتنان، و74 بتارودانت، و54 بإنزكان أيت ملول، و38 باشتوكة أيت باها، و32 بتزنيت، و7 حالات بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي 286 حالة، منها 191 بمراكش، و25 بقلعة السراغنة، و23 بالصويرة، و13 بشيشاوة، و13 باليوسفية، و9 حالات بآسفي، و7 بالرحامنة، و5 بالحوز.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 266 حالة، منها 112 بطنجة أصيلة، و38 بتطوان، و36 بالعرائش، و34 بالحسيمة، و23 بوزان، و11 بالمضيق الفنيدق، و7 حالات بشفشاون، و5 بالفحص أنجرة.

كما عرفت جهة الشرق 108 حالات، منها 34 بوجدة أنجاد، و28 بالناظور، و21 ببركان، و11 بتاوريرت، و10 حالات بالدريوش، و3 حالات بجرسيف، وحالة واحدة بجرادة.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 100 حالة، منها 37 بفاس، و20 بصفرو، و14 بتاونات، و13 بتازة، و10 حالات بمكناس، و3 بإفران وبالحاجب، وحالتان ببولمان، وحالة واحدة بمولاي يعقوب.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 87 حالة، منها 31 ببني ملال، و24 بخريبكة، و17 بخنيفرة، و13 بالفقيه بن صالح، وحالتان بأزيلال.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 78 حالة، منها 63 بالعيون، و11 بالسمارة، و4 حالات بطرفاية. وسجلت جهة كلميم واد نون 68 حالة، منها 41 بكلميم، و12 بسيدي افني، و11 بآسا الزاك، و4 حالات بطانطان.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 56 حالة، منها 23 بالرشيدية، و15 بتنغير، و10 حالات بورزازات، و5 بميدلت، و3 بزاكورة؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 27 حالة، جميعها بوادي الذهب.