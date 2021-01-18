تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" في المغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 473 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 56 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94.7 بالمائة، وتم تسجيل 35 حالة وفاة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 113 حالة، منها 32 بسلا، و27 بالقنيطرة، 17 بالصخيرات تمارة، و12 بسيدي سليمان، و11 بالرباط، و10 حالات بالخميسات، و4 حالات بسيدي قاسم.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 107 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 87 حالة بالدار البيضاء، و8 حالات ببرشيد، و7 حالات بسطات، و3 حالات بمديونة، وحالتان بالجديدة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 55 حالة، منها 20 بطنجة أصيلة، و10 حالات بشفشاون، و9 بالمضيق الفنيدق، و8 بالحسيمة، و4 بتطوان، و4 بوزان.

جهة فاس مكناس أحصت 51 حالة، منها 29 بفاس، و7 حالات بصفرو، و6 بمكناس، و3 بتاونات، و3 بالحاجب، وحالتان بتازة، وحالة واحدة ببولمان.

وبجهة سوس ماسة تم تسجيل 47 حالة، منها 27 بأكادير إداوتنان، و10 حالات بتارودانت، و7 بإنزكان أيت ملول، وحالتان بطاطا، وحالة واحدة بتزنيت.

كما عرفت جهة الشرق 42 حالة، منها 16 بالناظور، و9 حالات بوجدة أنجاد، و7 ببركان، و4 بتاوريرت، و3 بجرادة، و3 بالدريوش.

وسجلت جهة مراكش أسفي 17 حالة، منها 7 حالات بمراكش، و7 بأسفي، وحالة واحدة بكل من الصويرة وشيشاوة وقلعة السراغنة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 10 حالات: 8 حالات بورزازات وحالتان بزاكورة. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 10 حالات أيضا، منها 7 حالات ببني ملال، وحالتان بخريبكة، وحالة واحدة بأزيلال.

جهة كلميم واد نون عرفت 9 حالات: 8 حالات بطانطان، وحالة واحدة بكلميم. فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 7 حالات، كلها بمدينة بوجدور. في حين سجلت 5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، جميعها بوادي الذهب.