تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1642 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما رُصدت 89 خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة، وتم تسجيل 37 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 624 حالة إصابة بـ”كوفيد 19″ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 485 حالة بالدار البيضاء، و24 بالنواصر، و27 ببرشيد، و18 بسطات، و40 بالمحمدية، و17 بالجديدة، و4 ببن سليمان، و9 بمديونة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فعرفت 353 حالة؛ منها 213 بطنجة أصيلة، و48 بتطوان، و29 بالحسيمة، و10 بشفشاون، و26 بكل من العرائش والمضيق الفنيدق، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 159 حالة؛ منها 53 بالصخيرات تمارة، و56 بسلا، و30 بالقنيطرة، و6 بالرباط، و5 بالخميسات، حالتان بسيدي سليمان، و7 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة مراكش أسفي 148 حالة؛ منها 63 بمراكش، و42 بالصويرة، و9 بقلعة السراغنة، و12 بشيشاوة، و4 باليوسفية، و16 بأسفي، وحالة واحدة بكل من الحوز والرحامنة.

جهة سوس ماسة أحصت 118 حالة؛ منها 62 بأكادير إداوتنان، و13 بتارودانت، و11 بتزنيت، و10 بكل من إنزكان أيت ملول واشتوكة أيت باها، و4 بطاطا.

كما عرفت جهة الشرق 79 حالة؛ منها 16 حالة بوجدة أنجاد، و28 ببركان، و15 بالناظور، وحالتان بكل من تاوريرت وجرسيف، و3 بجرادة، و13 بالدريوش.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 46 حالة؛ منها 28 بفاس، و8 بمكناس، و6 بصفرو، وحالتان بتازة، وحالة واحدة بكل من تاونات ومولاي يعقوب.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 43 حالة؛ منها 14 بكل من بني ملال وخنيفرة، و7 بكل من الفقيه بن صالح وخريبكة، وحالة واحدة بأزيلال.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 31 حالة؛ منها 14 بالرشيدية، و7 بورزازات، و4 بزاكورة، و3 بكل من تنغير وميدلت.

وسجلت جهة كلميم واد نون 22 حالة؛ منها 18 بكلميم، و4 بسيدي إفني.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 18 حالة؛ منها 16 بالعيون، وحالة واحدة بكل من السمارة وبوجدور.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 9 حالات، جميعها بوادي الذهب.