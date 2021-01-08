تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة‎

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1543 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما رُصدت 69 خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي93.7 في المائة، وتم تسجيل 40 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 515 حالة إصابة بـ”كوفيد 19” خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 387 حالة بالدار البيضاء، و25 بالنواصر، و8 ببرشيد، و13 بسطات، و35 بكل من المحمدية والجديدة، و6 بكل من بن سليمان ومديونة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فعرفت 339 حالة؛ منها 215 بطنجة أصيلة، و43 بتطوان، و34 بالحسيمة، و6 بشفشاون، و18 بكل العرائش والمضيق الفنيدق، و5 بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 224 حالة؛ منها 72 بكل من الصخيرات تمارة وسلا، و27 بالقنيطرة، و15 بالرباط، و11 بالخميسات، و9 بسيدي سليمان، و18 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة مراكش أسفي 110 حالات؛ منها 40 بمراكش، و26 بالصويرة، وحالتان بقلعة السراغنة، و20 بشيشاوة، و5 بكل من اليوسفية والرحامنة، وحالة واحدة بالحوز، و11 بأسفي.

جهة سوس ماسة أحصت 105 حالات؛ منها 51 بأكادير إداوتنان، و17 بإنزكان أيت ملول، و15 بتارودانت، و14 بتزنيت، و8 باشتوكة أيت باها.

كما عرفت جهة الشرق 96 حالة؛ منها 22 حالة بوجدة أنجاد، و28 ببركان، و23 بالناظور، و8 بتاوريرت، وحالتان بجرادة، و3 حالات بكل من جرسيف وفجيج، و7 بالدريوش.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 46 حالة؛ منها 19 بفاس، و7 بتازة، و12 بمكناس، وحالتان بصفرو، و5 بتاونات، وحالة واحدة بإفران.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 40 حالة؛ منها 3 بميدلت، و17 بالرشيدية، و4 بتنغير، و16 بورزازات.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 26 حالة؛ منها 6 بكل من بني ملال وأزيلال، وحالتان بالفقيه بن صالح، و9 بخريبكة، و3 بخنيفرة.

أما جهة العيون الساقية الحمراء، فقد سجلت 17 حالة؛ منها 14 بالعيون، وحالتان ببوجدور، وحالة واحدة بطرفاية.

وسجلت جهة كلميم واد نون 15 حالة؛ منها 9 بطانطان، و5 بسيدي إفني، وحالة واحدة بكلميم.

في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 10 حالات، جميعها بوادي الذهب.