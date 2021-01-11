هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 456 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 56 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94 بالمائة، وتم تسجيل 24 حالة وفاة، وبلغ معدل الفتك 1.7 بالمائة، ووصل معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 33.3 بالمائة.

وعلى صعيد الجهات، سجلت جهة الدار البيضاء سطات 123 حالة إصابة بـ”كوفيد- 19″ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 115 حالة بالدار البيضاء، و4 بالنواصر، و3 بالجديدة، وحالة واحدة ببرشيد.

تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ69 حالة، منها 17 بسلا، و14 بسيدي سليمان، و12 بالرباط، و11 بالقنيطرة، و7 بالصخيرات تمارة، و5 بسيدي قاسم، و3 بالخميسات.

فيما رصدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 63 حالة، منها 19 بطنجة أصيلة، و9 بالمضيق الفنيدق، و8 بتطوان والحسيمة، و6 بشفشاون والعرائش، و4 بوزان، و3 بالفحص أنجرة.

أما جهة سوس ماسة فأحصت 57 حالة، منها 34 بأكادير إداوتنان، و10 بإنزكان آيت ملول، و9 بتزنيت، و3 بتارودانت، وحالة واحدة باشتوكة آيت باها.

وعلى مستوى جهة فاس مكناس، تم تسجيل 40 حالة، منها 18 بفاس، و8 بمكناس، و6 ببولمان، و4 بتازة وصفرو.

متبوعة بجهة الشرق، التي سجلت بها 33 حالة، منها 21 حالة بوجدة أنجاد، و9 بالناظور، وحالة واحدة بكل من بركان والدرويش وفجيج.

فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 31 حالة، جميعها بوادي الذهب.

أما جهة مراكش آسفي فرصدت 16 حالة، منها 10 بمراكش، و5 بالصويرة، وحالة واحدة باليوسفية.

في حين سجلت جهة درعة تافيلالت 12 حالة، منها 5 بزاكورة، و4 بميدلت، وحالتان بتنغير، وحالة واحدة بورزازات.

جاءت بعدها جهة بني ملال خنيفرة، التي سجلت 8 حالات، منها 4 بالفقيه بن صالح و3 ببني ملال وحالة واحدة بخريبكة.

وأخيرا جهة كلميم واد نون، التي سجلت حالتين فقط توزعت بين سيدي إفني وطانطان. والأمر ذاته بجهة العيون الساقية الحمراء، التي سجلت هي الأخرى حالتين فقط، سجلتا معا بمدينة بوجدور.