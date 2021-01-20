تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1152 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 73 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94.7 بالمائة، وتم تسجيل 32 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 420 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 338 حالة بالدار البيضاء، و34 بالمحمدية، و20 بالنواصر، و7 ببرشيد والجديدة ومديونة، و4 سطات، و3 ببنسليمان.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 234 حالة، منها 133 بطنجة أصيلة، و30 بتطوان، و29 بالعرائش، و22 بشفشاون، و11 بالمضيق الفنيدق، و6 بالحسيمة، وحالتين بوزان، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 142 حالة، منها 44 بسلا، و39 بالصخيرات تمارة، و27 بالرباط، و25 بالقنيطرة، و5 بالخميسات، وحالة واحدة بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان.

كما عرفت جهة الشرق 105 حالة، منها 27 حالة بوجدة أنجاد، و35 ببركان، و27 بالناظور، و9 حالات بالدريوش، و3 حالات بتاوريرت، وحالتين بجرسيف وحالة واحدة بفجيج وجرادة.

جهة سوس ماسة أحصت 78 حالة، منها 49 بأكادير إداوتنان، و10 بإنزكان أيت ملول، و7 بتارودانت، و6 باشتوكة أيت باها، و5 بتزنيت، وحالة واحدة بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي 54 حالة، منها 39 بمراكش، و7 بالصويرة، و3 بالرحامنة وقلعة السراغنة، وحالتين بشيشاوة.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 51 حالة، منها 18 بفاس ، و10 بمكناس وتاونات، و5 حالات بتازة والحاجب، وحالتين بصفرو، وحالة واحدة بإفران.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 25 حالة، منها 10 ببني ملال، و9 حالات بخريبكة، و4 حالات بالفقيه بنصالح، وحالة واحدة بخنيفرة وأزيلال.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 16 حالة، منها 12 حالة بالعيون، و4 حالات بوجدور.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 16 حالة، منها 5 بورزازات، و5 بتنغير، و3 بميدلت، وحالتين بزاكورة، وحالة واحدة بالرشيدية.

وسجلت جهة كلميم واد نون 8 حالات، منها 6 بكلميم، وحالة واحدة بسيدي افني، وحالة واحدة بطانطان.

كما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 3 حالات جميعها بوادي الذهب.