تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن إصابة 466 شخصا بفيروس “كورونا المستجد” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 55 حالة، وتوفي جراء المرض 16 شخصا، لتستقر بذلك نسبة الفتك في 1.8 بالمائة، مقابل تعافي 532 شخصا، حيث ارتفعت نسبة التعافي إلى 95.3 بالمائة.

وتفيد النشرة اليومية لوزارة الصحة أن إجمالي الحالات الحرجة والصعبة وصل لحد الآن إلى 714 حالة، بينما بلغ مؤشر الإصابة التراكمي 1.3 بالمائة، في حين يُقدر معدل ملء أسرة الإنعاش بـ22.6 بالمائة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد جاءت جهة الدار البيضاء سطات في المقدمة، بتسجيلها 144 إصابة، توزعت بين 125 بالدار البيضاء، و12 بالجديدة، و3 ببنسليمان، وحالتين بمديونة، وحالة واحدة بكل من المحمدية والنواصر.

تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ87 حالة، توزعت بين 39 بتطوان، و20 بالحسيمة، و10 بطنجة-أصيلة، و6 بشفشاون، و5 بكل من المضيق-الفنيدق والعرائش، وحالتين بوزان.

فيما رصدت جهة الرباط سلا القنيطرة 76 حالة، توزعت بين 36 بالقنيطرة، و12 بالصخيرات-تمارة، و11 بسلا، و8 بالرباط، و6 بسيدي سليمان، وحالتين بسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات.

وسجلت جهة الشرق 55 حالة، توزعت بين 19 بوجدة-أنجاد، و13 ببركان، و12 بالناظور، و10 بالدريوش، وحالة واحدة بتاوريرت.

وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة سوس ماسة استأثرت بـ44 حالة، توزعت بين 32 بأكادير إداوتنان، و6 بتزنيت، وحالتين بتارودانت.

وفيما يخص جهة مراكش آسفي، فقد رصدت 22 حالة، توزعت بين 10 بآسفي، و8 بمراكش، و4 بالصويرة.

وعرفت جهة العيون الساقية الحمراء تسجيل 14 حالة، بينها 12 بالعيون، وحالتان ببوجدور.

كما سجلت جهة فاس مكناس 7 حالات، ضمنها حالتان بكل من فاس ومكناس وتازة، وحالة واحدة ببولمان.

فيما رصدت جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات جميعها بوادي الذهب، وهي الحصيلة نفسها التي سجلت بكلميم واد نون، حيث توزعت بين 4 حالات بكلميم، وحالة واحدة بطانطان.

أما جهة درعة تافيلالت، فرصدت 4 حالات، ضمنها حالتان بكل من الرشيدية وتنغير. فيما سُجلت 3 حالات ببني ملال خنيفرة، بينها حالتان بالفقيه بنصالح، وحالة واحدة بخنيفرة.