تفاصيل التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 851 شخصا بفيروس “كورونا” المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 35 حالة، وتوفي 22 شخصا، وتعافى 790 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمملكة بأن إجمالي الحالات الحرجة والصعبة وصل إلى 738 حالة، بينما بلغ مؤشر الإصابة التراكمي 2.3 بالمائة خلال 24 ساعة المنصرمة، ومعدل ملء أسرة الإنعاش 23.3 بالمائة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة، وذلك بتسجيلها 297 حالة، تتوزع بين 236 حالة بالدار البيضاء، و19 بالنواصر، و15 بالجديدة، و14 بالمحمدية، و6 حالات بمديونة، و3 بكل من سطات وبرشيد، وحالة واحدة ببن سليمان.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 206 حالات، تتوزع بين 67 حالة بطنجة-أصيلة، و55 بالحسيمة، و39 بتطوان، و19 بشفشاون، و14 بالعرائش، و6 حالات بوزان، و5 بالمضيق-الفنيدق، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة الشرق 96 حالة، تتوزع بين 43 حالة بالناظور، و21 بالدرويش، و16 بوجدة أنكاد، و15 ببركان، وحالة واحدة بجرادة.

وأحصت جهة الرباط-سلا-القنيطرة 81 حالة، منها 35 حالة بالصخيرات-تمارة، و22 بسلا، و8 حالات بالرباط، ومثلها بالقنيطرة، و4 حالات سيدي سليمان، و3 بسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات.

ونالت جهة سوس-ماسة 56 حالة، بينها 26 بأكادير إداوتنان، و22 بإنزكان آيت ملول، و5 حالات بتزنيت، وحالتان باشتوكة آيت باها، وحالة واحدة بتارودانت.

وسجلت جهة مراكش آسفي 49 حالة، بينها 31 بمراكش، و10 حالات بالصويرة، و4 بآسفي، وحالتان بالحوز، وحالتان بقلعة السراغنة.

وحصدت جهة درعة تافيلالت 18 حالة، بينها 7 حالات بورزازات، و5 بالرشيدية، و3 بتنغير، وحالتان بميدلت، وحالة واحدة بزاكورة.

أما جهة فاس مكناس فقد نالت 17 حالة، بينها 5 حالات بفاس، و5 بتازة، و3 حالات بمكناس، وحالتان بكل من تاونات والحاجب.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 12 حالة، كلها بوادي الذهب؛ في حين سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 10 حالات، تتوزع بين 8 حالات بالعيون، وحالتين ببوجدور.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 8 حالات، بينها 3 حالات بخريبكة، وحالتان بكل من بني ملال وخنيفرة، وحالة واحدة بأزيلال؛ بينما سجلت جهة كلميم واد نون حالة واحدة بمدينة طانطان.