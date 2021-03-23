تفاصيل الملقحين والمصابين بالفيروس في المغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.265.196 شخصا، فيما استفاد 2.593.204 أشخاص من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 569 شخصا، بعد إجراء 9786 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من “كورونا” 543 مريضا، ورصدت 6 حالات وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 26 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 411 حالة؛ في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.5 بالمائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 13 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.5 بالمائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 434 حالة، وعرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 28 حالة، ونالت الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، وحصدت جهة مراكش آسفي 21 حالة، فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 16 حالة.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمملكة، فقد سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 10 حالات، وكذلك الشأن بالنسبة إلى سوس ماسة، في حين سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 9 حالات، وجهة الشرق 6 حالات، وجهة درعة تافيلالت 6 حالات أيضا، وجهة فاس مكناس 4 حالات، وجهة كلميم واد نون حالة واحدة.