تفاصيل الملقحين والمصابين بـ"كورونا" في المغرب‎

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية 4.210.770 (الحقنة الأولى)، فيما استفاد 1.471.738 من الحقنة الثانية، ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 305 أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بعد إجراء 7605 تحليلات مخبرية، بينما تعافى من المرض 392 شخصا، ورُصدت 5 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 28 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 395 حالة، واستقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى ما قدره 97.3 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 475.849 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 12.5 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 0.8 بالمائة.

وفي ما يخص حالات الوفيات الخمس المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقد توزعت بين حالتين بوجدة أنجاد، وحالة واحدة بكل من الدار البيضاء والمضيق الفنيدق وبني ملال.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 193 حالة، تتبعها جهة الرباط سلا القنيطرة التي عرفت 41 حالة، وتليها جهة مراكش آسفي التي شهدت 20 حالة، فجهة الشرق التي نالت 15 حالة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة التي حصدت 13 حالة.

فيما سجلت جهة سوس ماسة 7 حالات، وعرفت جهة درعة تافيلالت 5 حالات؛ بينما شهدت جهة فاس مكناس 5 حالات، وحصدت جهة كلميم واد نون 3 حالات، وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب حالتين، وأحصت جهة العيون الساقية الحمراء حالة واحدة؛ في حين لم تسجل جهة بني ملال خنيفرة أي حالة.