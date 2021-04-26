تفاصيل الملقحين والمصابين بـ"كوفيد" بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و146 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و731 ألفا و440 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و219 ألفا و876 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 509 آلاف و465 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 495 ألفا و408 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8999 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (48)، والرباط سلا القنيطرة (20)، ومراكش آسفي (11)، وجهة الداخلة وادي الذهب (9)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وجهة الشرق وجهة سوس ماسة (3 حالات بكل جهة)، وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس مكناس (حالتان بكل جهة). وتتوزع حالات الوفاة على 5 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة وفاة واحدة بكل من جهتي مراكش آسفي وجهة الشرق.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1400,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5058 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 28 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 400 حالة، 15 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و212 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12,6 في المائة.