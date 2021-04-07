تفاصيل الملقحين والمصابين بكورونا في المغرب‬

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.410.023 شخصا، فيما استفاد 4.038.083 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 663 شخصا، بعد إجراء 13782 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من فيروس “كوفيد-19″ 641 شخصا، ورصدت حالتا وفاة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 14.4 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.8 بالمائة.

وحول المجال الجغرافي للحالات الجديدة فقد توزعت بين 482 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و52 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و32 حالة بجهة مراكش آسفي، و30 حالة بجهة سوس ماسة، و24 حالة بجهة الشرق، و14 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

فيما سجلت 10 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، و6 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، و4 حالات بجهة فاس مكناس، و3 حالات بجهة درعة تافيلالت، و3 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و3 حالات بجهة كلميم واد نون.