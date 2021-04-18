تفاصيل الوضعية الوبائية عبر جهات المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و273 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ 4 ملايين و655 ألفا و7 أشخاص، وعدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و186 ألفا و449 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 505 آلاف و811 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 491 ألفا و810 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8945 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (218)، والرباط سلا القنيطرة (35)، والعيون-الساقية الحمراء (22)، ومراكش-آسفي (18)، وسوس ماسة (16)، وطنجة تطوان الحسيمة (14)، وبني ملال خنيفرة (12 )، والداخلة وادي الذهب (11)، وجهة الشرق وجهة فاس مكناس وجهة درعة تافيلالت (6 حالات بكل جهة). وسجلت حالة الوفاة الوحيدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبحسب النشرة فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1390,8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5056 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 27 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 430 حالة، 14 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و221 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فقد بلغ 6، 13 في المائة.