تفاصيل توزيع الملقحين والمصابين بكورونا‎ بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 104 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و194 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من اللقاح ستة ملايين و163 ألفا و970 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ تسعة ملايين و216 ألفا و223 شخصا.

وأضافت الوزراة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 521 ألف و530 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 509 آلاف و277 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 7ر97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9181 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (25)، ومراكش-اسفي (11)، والرباط-سلا-القنيطرة (28)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، والعيون-الساقية الحمراء (1)، وسوس-ماسة (15)، والداخلة-وادي الذهب (7)، وفاس-مكناس (8)، والشرق (5)، ودرعة-تافيلالت (1)، وبني ملال-اخنيقرة (1).

أما بخصوص الوفيات، فقد سجلت حالة واحدة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات. وجهة الرباط-سلا -القنيطرة، وجهة مراكش-اسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 6ر1433 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3ر0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3072 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 212 حالة، 7 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و85 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.