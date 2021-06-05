تفاصيل حادث مميت أثناء تصوير "فيديو غنائي"

اهتزت مدينة الدار البيضاء، ليلة السبت، على وقع حادثة سير مميتة أودت بحياة ممثل ثانوي وتقني كانا بصدد إعداد بعض لقطات “الكليب” الجديد الذي يجمع الفنانين “الدون بيغ” و”أمينوكس”؛ بينما نقل آخرون إلى المستشفى في وضعية حرجة.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن الأمر يتعلق بسيارة بيضاء، ذات حجم كبير، كان سائقها يقود بسرعة جنونية، تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة، قبل أن يفقد السيطرة على العربة بمدار شارع “غاندي” الكائن بمنطقة “المعاريف”.

تبعا لذلك، اصطدمت السيارة بعدد من السيارات الأخرى المركونة في الشارع، ثم صدمت بعدها المعنيين اللذين وافتهما المنية على الفور؛ بينما نقل الأفراد الآخرون إلى المستشفى المحلي في وضعية حرجة.

وفي مقابل ذلك، أصيب سائق السيارة كذلك بإصابة خطيرة، إثر قوة الاصطدام المفاجئ؛ فيما يرجح، وفق شهادة أحد الأشخاص المعاينين للحادثة، أن يكون السائق في وضعية سكر أثناء القيادة.

وتدخلت مصالح الأمن على الفور لتطويق مكان حادثة السير، والاتصال بسيارات الإسعاف التي نقلت الضحايا والمصابين إلى المستشفيات المخصصة للعلاج، على اعتبار أن السلطات الأمنية كانت حاضرة أثناء تصوير “الكليب” بغية تأمين المنطقة.

وأفاد أحد الشهود العيان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “السائق كان يقود سيارته بسرعة فائقة، حيث تسبب في وفاة شخصين على الفور؛ بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات على وجه السرعة”.

وقد حضر الفنانان أمين التمري الشهير بلقب “أمينوكس” وتوفيق حازب المعروف بـ”الدون بيغ” جنازة الشخصين اللذين قتلتهما السيارة، منتصف ليلة اليوم، حيث قدما التعازي إلى عائلات الضحايا. ويتعلق الأمر بتقني مكلف بـ”الدرون” وممثل ثانوي كانا يتناولان وجبة العشاء فوق الرصيف الذي وقعت فيه الحادثة.

وصرح الفنان “أمينوكس”، الذي بدا متأثرا من تداعيات الحادثة، بقوله: “الحادثة لم تقع أثناء تصوير الفيديو الكليب؛ بل كان الضحيتان بصدد تناول وجبة غذائية فوق رصيف شارع غاندي”، ثم زاد: “السلطات الأمنية نجت، بدورها، من الحادثة؛ لأن رجال الأمن كانوا يطوقون مكان التصوير”.

وأضاف المغني المغربي، ضمن إفادته لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فيديو كليب حاصل على ترخيص قانوني من طرف السلطات الأمنية”، ليردف بأن “هذا قدر الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، دمر هذا الرجل حياة عائلتين”.

وقد جرى فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، من أجل تحديد ظروف وملابسات حادثة السير المميتة.

ونشر “دون بيغ” كلمات تعزية في صفحته الشخصية قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. البقاء الله”؛ فيما تفاعل المغني “أمينوكس” مع الحادثة بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.