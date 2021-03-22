تفاصيل عدد الملقحين والمصابين بـ"كورونا" بالمغرب‬

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.264.761 شخصا، فيما استفاد 2.516.742 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 125 شخصا، بعد إجراء 4429 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من “كورونا” 305 مرضى، ورصدت حالتي وفاة بكل من الدار البيضاء والعيون.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 38 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 419 حالة؛ في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.5 بالمائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 13.3 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 0.3 بالمائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 55 حالة، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 31 حالة، وحصدت جهة الشرق 13 حالة، بينما سجلت جهة مراكش آسفي 10 حالات، وكذلك الشأن بجهة الداخلة وادي الذهب.

ووفق النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمملكة، فقد رصدت جهة سوس ماسة حالتين، وكذلك الشأن بجهة فاس مكناس؛ في حين سجلت كل من جهة العيون الساقية الحمراء وبني ملال خنيفرة حالة واحدة فقط.