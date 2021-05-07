تفاصيل عدد الملقحين والمصابين بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن 4 ملايين و363 ألفا و261 شخصا تلقوا؛ حتى الآن؛ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19)؛ فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى 5 ملايين و429 ألفا و878 شخصا.

وأفادت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، بتسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد و275 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة الإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 513 ألفا و314 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020؛ فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 500 ألف و192 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9057 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (188)، والرباط-سلا-القنيطرة (27)، وسوس-ماسة (21)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19)، ومراكش-آسفي (15)، والعيون-الساقية الحمراء (9)، والشرق (8)، وكلميم واد نون (5)، والداخلة-واد الذهب (3)، ودرعة-تافيلالت (2)، وبني ملال-اخنيفرة (1).

أما حالات الوفاة فتتوزع بين جهتي الدار البيضاء-سطات (7 حالات) وطنجة-تطوان-الحسيمة (حالة واحدة).

وحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1411,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة؛ فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4065 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 260 حالة؛ 16 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و122 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 8,2 في المائة.