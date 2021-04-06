هذه تفاصيل عدد الملقحين والمصابين بالفيروس 

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.382.917 شخصا، فيما استفاد 3.992.324 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 696 شخصا، بعد إجراء 11988 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من “كوفيد-19″ 546 شخصا، ورصدت 8 وفيات.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 14 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.9 بالمائة.

وحول التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد توزعت بين 528 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و51 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و31 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و21 حالة بجهة مراكش آسفي، و17 حالة بجهة الشرق، و14 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

فيما سجلت 14 حالة بجهة سوس ماسة، و6 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، ومثلها بجهة درعة تافيلالت، و5 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، و3 حالات بجهة فاس مكناس.