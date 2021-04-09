القضاء يأمر بتحقيق في العثور على جثة رضيع

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لتزنيت، الخميس، تحقيقاتها المعمقة للكشف عن ظروف وملابسات وفاة رضيع عثر عليه جثة هامدة وسط دوار قصبة أعروس بجماعة المعدر الكبير.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن هذه الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، تأتي على ضوء شكاية تقدمت بها أم الهالك إلى المنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت تفيد باختفاء طفلها البالغ من العمر سنتين في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر ذاتها أن تنسيقا أمنيا بين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي تفاعلا مع بلاغ الاختفاء، استدعى انتقال عناصر دركية إلى دوار قصبة أعروس وأسفر عن العثور على الطفل الضحية جثة هامدة بالقرب من منزل عائلته.

وأوردت مصادر هسبريس أن وكيل الملك بابتدائية تزنيت أمر بتوجيه جثة الهالك نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الكاملة للوفاة، موازاة مع وضع الأم تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.