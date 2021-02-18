تفاصيل ملقحي ومصابي كورونا خلال يوم بالمغرب

بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما قدره 2.233.123 شخصا إلى حدود الإثنين، حسب النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″، التي أشارت إلى إصابة 477 شخصا بكورونا، فيما بلغت الوفيات 7، ووصل عدد المتعافين إلى 970 حالة.

وأشارت النشرة سالفة الذكر إلى أن مؤشر الإصابة التراكمي بلغ 1.3 بالمائة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما وصل معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 13.7 بالمائة، وتم تسجيل 44 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، وارتفعت نسبة التعافي إلى 96.3 بالمائة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في مقدمة التصنيف بتسجيلها 252 حالة، توزعت بين 196 بالدار البيضاء، و20 بالمحمدية، و19 بالنواصر، و8 بالجديدة، و6 بسطات، و3 بمديونة.

فيما عرفت جهة طنجة 51 حالة، توزعت بين 15 بالحسيمة و12 بطنجة أصيلة، و10 بالمضيق-الفنيدق، و7 بتطوان، و4 بالعرائش، وحالتين بوزان، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.

وشهدت جهة الرباط سلا القنيطرة 48 حالة، توزعت بين 26 بالصخيرات-تمارة و9 بالقنيطرة، و7 بالرباط، و3 بسلا، وحالتين بالخميسات، وحالة واحدة بسيدي قاسم.

وشهدت جهة الشرق 34 حالة، توزعت بين 18 بوجدة أنجاد و9 بالناظور، و5 بتاوريرت، وحالتين بالدريوش.

وحصدت جهة مراكش آسفي 26 حالة، توزعت بين 20 بمراكش و3 بآسفي، وحالة واحدة بكل من قلعة السراغنة وشيشاوة والصويرة.

فيما سجلت جهة سوس ماسة 23 حالة، توزعت بين 18 بأكادير إداوتنان، وحالتين بتزنيت، وحالة واحدة بكل من تارودانت وإنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها.

وعرفت جهة درعة تافيلالت 18 حالة، توزعت بين 15 بالرشيدية، وحالتين بورزازات، وحالة واحدة بتنغير.

وبالنسبة إلى جهة بني ملال خنيفرة فقد سجلت 10 حالات، توزعت بين 5 بالفقيه بنصالح وحالتين بكل من خريبكة وأزيلال، وحالة واحدة ببني ملال.

كما سجلت جهة فاس مكناس 9 حالات، توزعت بين 4 بفاس وحالتين بكل من مكناس وتازة، وحالة واحدة بتاونات.

وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 3 حالات؛ بينها حالتان بطرفاية، وحالة واحدة بالعيون؛ في حين سجلت جهة كلميم واد نون 3 حالات، توزعت بين حالتين بكلميم وحالة واحدة بسيدي إفني.