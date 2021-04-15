تفاقم أعداد المتسولين في رمضان يسائل نجاعة السياسات الاجتماعية

سلوك مجتمعي يتجدد بحلول شهر رمضان، حيث ترتفع أعداد المتسولين بشكل مضاعف، خاصة أن السياق الحالي يتزامن مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد؛ ما يدفع فئات كثيرة إلى امتهان التسول لسد احتياجات هذا الشهر.
وفيما توجد فئات معينة اضطرت إلى مد يدها للناس بعد فقدان وظائفها، لا سيما الأرامل والطاعنين في السن، فإن فئات أخرى تجعل من التسول طقسا سنويا للربح السريع، نظرا إلى “الأجواء الروحانية” التي تطبع رمضان؛ ما يدفع المواطنين إلى مساعدة بعضهم البعض.
وتزايدت أعداد المتسولين بشكل ملحوظ في الحواضر المغربية، خلال الأيام الأخيرة؛ الأمر الذي أصبح مصدر قلق بالنسبة إلى المارة، ويسائل السياسات الحكومية المتبعة في المجال، اعتبارا لخصوصية الشهر الذي يستدعي دعم الفئات الاجتماعية “الهشة”.
وفي هذا السياق، قال رضوان جخا، باحث في السياسات الاجتماعية، إن “التسول يشكل ظاهرة اجتماعية وجب الوقوف عند مسبباتها بشكل عميق، خاصة مع استفحالها بنسب متفاوتة بين المدن الكبيرة بالخصوص، مع ملاحظة تصاعد بروزها في المدن والأقاليم ذات الطابع القروي على غرار أقاليم جهة درعة تافيلالت”.
وأضاف جخا، في تصريح لهسبريس، أن ذلك “ما يثير القلق؛ ففي مثل تلك المناطق يكون التسول عيبا على المستوى السوسيو-ثقافي؛ لكن مع بداية اندثار قيم التآزر والتضامن والانتقال من العائلة الممتدة إلى الأسرة النووية، أفرز لنا ظهور التسول بشكل علني”.
وأوضح الباحث أن “دوافع الظاهرة متعددة، ويمكن تقسيمها إلى صنفين؛ فهناك دوافع منطقية يمكن تقبلها على غرار غياب المُعيل وانعدام الدخل، وهذه الفئة وجب وضع إستراتيجيات حكومية لدعمها لأنها تستحق المساعدة الاجتماعية، بينما يمتهن الصنف الثاني التسول؛ وهو أمر مرفوض وغير مقبول”.
واستطرد: “لعل واقعة السيدة المتسولة التي عُثر بحوزتها على أموال وسيارة لدليل واضح على أن امتهان التسول لا يعني بالضرورة قلة الحاجة؛ بل يمكن أن تكون له دوافع أخرى وجب على الفاعل السوسيولوجي البحث في أغوارها”، ثم زاد: “المغرب، كما توضح تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وصلت نسب الفقر فيه خلال سنة 2019 إلى قرابة 17 في المائة، لترتفع إلى حوالي 20 في المائة في السنة المنصرمة”.
وأكد المتحدث أن “الارتفاع الملحوظ يمكن تبريره مع التداعيات الاقتصادية التي خلفتها –وما زالت تُخلفها- جائحة كورونا؛ لكن هذا لا يعني أن نقف ونتفرج على الوضع، فالحكومة بالفعل قامت بمجهودات بخصوص الدعم الاجتماعي في ظل الجائحة؛ لكنه مسّ الفئات الهشة التي فقدت الشغل بفعل كورونا؛ في حين أن الفئات الفقيرة جدا أو التي تعيش تحت عتبة الفقر لم يُخصص لها بعد إستراتيجيات حكومية قادرة على مسايرة ومساعدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على التقليص من نسب الفقر”.
وبشأن دور وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فمضى مسترسلا: “أكيد أنه لا يمكن إنكار مجهودات الوزارة، والحكومة بصفة عامة، لكنها تبقى غير كافية، بل إن شساعة الهوة بين ما تحقق وما هو مأمول بلوغه واسعة جدا. وهنا نأمل أن يخصص صندوق للتقليص من نسب الفقر والهشاشة، خاصة مع اقتراب تنزيل قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي سيحدد خريطة الهشاشة بجميع الأقاليم”.
كما أنه وجب على الوزارة الوصية القيام بتقييم موضوعي بخصوص إستراتيجيتها المُتعلقة بدعم الفئات الهشة، وفق الباحث الاجتماعي، الذي ضرب المثال بصندوق دعم التماسك الاجتماعي لدعم الأرامل واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة، ليخلص إلى “ضرورة تلاقح كافة القطاعات والمُتدخلين لمعالجة الظاهرة متشعبة الأبعاد، مع وضع إستراتيجيات حكومية تهتم بالتشغيل والتكوين والصحة والتعليم، وتأخذ بعين الاعتبار رأي الخبراء الاجتماعيين”.
نتمنى من السلطات ان تعمل على منع التسول في هذا الشهر الابرك فالبعض اتخذها وسيلة للكسب السهل والسريع والمصيبة الكبرى هم الافارقة والذين اصبحوا يشوهون صورة البلاد .
اقترح اقتياد بعض المتسولين للتحقيق معهم .
ازدياد عدد المتسولييين دليل قاطع على ازديايد عدد الفقراء في المغرب بضعف العدد….صراحة حكومة فاشلة وسياسة الدولة فاشلة
السلطات المغربية تُشجع التسول في المغرب! ماذا تنتظرون! أكبر سُلطة في البلاد أمر بتوزيع القُفف! عادي كلشي تعود على أخذها ببساطة
العاطفة هي من تشجع المتسولون في الشوارع,بحيث هناك من يحصل على 300حتى 500درهم في اليوم جمعت لهم من طرف مواطنين بسطاء لا يتعدى دخلهم 1000درهم في الشهر,لهذا يجب التوقف عن منح الصدقات الا للناس المعروفين.
و الله العظيم هما و صحاب الباركينغ الى جيتي تبعهم تولي انت كتسعى باش تقضى اللي يخصك الناس ولاّو دارو السعاية حرفة ماشي سببها قلة الشي ، راه الى سعى غير 10 أيّام غيجيب باش يعيش شهرين، ولكن هما لقاو فيها الدخل المربح اللي ماكيكلفهم غير عاونّي وشي وحدين كيلصقوك تعطيهم صحى، و لكن أين دور الدولة من هادو اللي كيگريسيو بطريقة فنية جهارا نهاراً
التسول اصبح مهنة تدر اموالا طاءلة . مهنة يمتهنها مغاربة ليسوا محتاجين ولا معوزين . لدلك لا داعي للحديث عن السياسة الاجتماعية او الاوضاع الاجتماعية او ما شابه . ويجب لن يقترن التسول بوزارة الشغل ويجب ان يؤدوا الضراءب للدولة . والادلة كثيرة على اتخاد التسول طريقة للاغتناء اخرها صاحبت الاودي 4×4 والعقارات وشخصيا اعرف ااسر تحترف التسول كلها الاب والام الابن والبنت . والله لو رايت ما يلبسون وهواتفهم النقالة وكيف يعيشون لتمنيت ان تكون متسولا .
الطامة الكبرى هي أننا اصبحنا نرى نوع آخر من المتسولين الشباب في مظهر مؤلم و مخيف في نفس الوقت بحيث ترى شباب في حالة يرثى لها و على كتفهم فراش قديم يقول لك بنظرات استعطافية أن لا مأوى له وعليك مساعدته. هذه الظاهرة أصبحت مخيفة لأنها تتناسل بكثرة و في كل الأماكن. يجب التحرك وأخد الامور بجدية.
الكل يعلم ويعرف التسول في المغرب اصبح مهنة لايمكن ان يتخلى عليها ابدا نعرف الكثير من هم في حاجة لابتسولون وخاصة في القرى والجبال وحتى في المدن لكن نعرف من يملك البيت والعمل او اولاده لايرغبون ان يتسول للاسف ضاهرة خطيرة وتعيق كل شيي لان الله رتب الينا طريقة الصداقة انها تبداء من الاقارب اولا وهدا ماجعل التسول خطير لاننا لم نتعامل مع طريقة الصدقة في الاسلام هناك من تجده امام المسجد من الفجر الى العشاء او مخبزة او ادارة او مكان في الشارع ويتنقل على اوقات الازدحام وهناك من يتبادل مع اهله المكان لانها مهنة
انا لا اعمم، و لكن و اقع الحال يؤكد ان التسول مهنة عند العديد .فهي تدر اضعاف ما ياخذه الاجير او الموظف. الفقراء موجودون ونحن المغاربة كرماء و نساعدهم كلما استطعنا و لكن تطفل عليهم اناس امتهنوا و جربوا هاته المهنة فوجدوا فيها كنزا لا يفنى و الدليل البقع الارضية و العقارات و السيارات التي يمتلكها بعضهم. المهم ان الانسان اصدق بنية المساعدة في سبيل الله و يخلي التقليد على الآخر…
انا اقو للشعب المغربي لا تصوتو للعدالة فقرت الشعب قال العثماني المغرب افضل من فرنسا
ازدياد التسول سببه نحن لأننا لا نعرف كيف نتصدق نترك المحتاج من الأهل الأحباب والجيران ونذهب نتصدق علي أشخاص غرباء سوى أنهم يلبسون لباس متسخ مقطع يتمسكن المتسول في إبداعه مستغلا هشاشة المواطن المغربي معتبرا المحتاج هو من يلبس لباس متسخ مقطع قسمات الوجه متمسكنة في حين المحتاجين الحقيقيين يموتون من الجوع دون مد يدهم للتسول