تفاقم الوضع الوبائي يدفع المغرب إلى البحث عن تمويل الإقلاع الاقتصادي؟

يسعى المغرب جاهدا لتقليص حجم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية والصناعية، من خلال برامج للمواكبة وتمويلات مصرفية للمقاولات.
وخصصت الحكومة ما يناهز 120 مليار درهم لتمويل خطة الإقلاع الاقتصادي التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا جراء كورونا، خاصة تلك التي تعمل على التصدير إلى جانب السياحة.
وقال الخبير الاقتصادي عزيز لحلو إن الجائحة تسببت في انخفاض نسبة النمو الاقتصادي للمغرب بمستويات قياسية، تجاوزت “ناقص 6 في المائة”، إلى جانب تراجع مداخيل القطاع السياحي، وهو ما أثر بشكل كبير على المداخيل الجبائية للمغرب.
وأوضح لحلو، في تصريح لهسبريس، أن “تخصيص مبلغ 120 مليار درهم لإعادة إقلاع الاقتصاد الوطني يظل غير كاف، بالنظر إلى الحاجيات التمويلية الكبيرة التي تحتاجها المقاولات المغربية التي تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “المغرب تواجهه مجموعة من التحديات، تخص إيجاد مصادر التمويل المتزايد الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني في ظل استمرار جائحة كورونا”.
وأضاف المتحدث قائلا: “كان الجميع يتوقع أن تنزاح هذه الجائحة مع حلول شهر يونيو، لكن الأمور تغيرت في ظل اتساع دائرة تفشي السلالة الثالثة من الفيروس على الصعيد الأوربي. والآن يتابع الجميع ما يجري في الهند التي تعاني بشكل كبير من انتشار متزايد للفيروس وسط مواطنيها”.
عزيز لحلو يعتبر أن كل ما يجري على الصعيد الدولي يشير إلى أن “الأزمة الاقتصادية العالمية ستتواصل خلال العام الجاري، وهو ما يتطلب من المغرب اتخاذ إجراءات استباقية لمواكبة النسيج الاقتصادي المحلي”.
الله يرحم الوالدين لي فهم شي حاجة يفهمنا ؟؟ الحالات لا تتجاوز يوميا 500 حالة و منذ فرد الاغلاق الليلي لم ينخفض هذا الرقم ؟ عن اي تفاقم يتكلمون ؟ المفروض الرقم ينخفض ؟؟ كل ما تقوم به هذه الحكومة الفاسدة هو اغراق المواطن المغربي يوميا في ازمات نفسية.
هذه الحكومة أغرقت بلادنا في الديون الخارجية فخلال الجائحة فقط أكثر من 10 ملايير دولار وهو رقم لم يشهده المغرب منذ استقلال البلاد.. كلما دخلت الجريدة الرسمية تجد ديونا بأرقام كبيرة.. أخاف أم تتكرر مأساة بنك باريس الذي جلب الحماية لبلادنا
الإقلاع الإقتصادي هو فتح المساجد للصلاة والتضرع لله وإلغاء شيء إسمه الحظر ومتابعة الحياة بشكل طبيعي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس من دون مبالغة ولا تهويل والإيمان بالقدر خيره وشره..هكذا سنكون قد حققنا مقولة : لا ضرر ولا ضرار..والسلام على من اتبع الهدى..
اسي المحلل قل ليهم ايحلوا لينا المطارات واللي داير التلقيح يدخل للمغرب او باركة من اسعاية.لاش نافع عاد التلقيح الى ما غاديش اتحلوا الحدود .اسبانيا الحجوزات وصلات فيها 180% .هادوك ماخيفينش اعلى المواطنين انتاعهم .
اول شيء هو وجود ارادة سياسية لمحاربة الفساد والاصلاح الجذري للمنظومة المتحكمة ونبذ العقلية التقليدية المدعمة بظروف اللاعقاب واللامحاسبة وان لم تتوفر هذه الشروط فان المخططات مآلها الفشل خصوصا مع انعدام وجود منظومة قضاء مستقل ناجع شامل رادع وبدون الاصلاح الجذري لتخليق الحياة العامة والتسيير والحكامة لا يمكن الكلام عن الاقلاع !!
غير انه مع الاسف هناك بوادر لتكريس المنظومة المهترءة مما يفشل اي مبادرة !! نفس الخطاب نفس الاشخاص نفس العقلية !!
المغرب يملك اقتصاد قوي يمكنه تحمل الصدمات حتى وإن تواصلت الأزمة و حسن التدبير سيجعله يربح الرهان.اتكلم عن الاقتصاد للطبقة الفنية اما المغرب المزلوط و المهمش فليواصل الصبر
يجب فتح الحدود و السياحة هذا الصيف مع احترام التدابير الوقائية للنهوض بالاقتصاد الوطني، فالجالية خصوصا ب فرنسا تريد زيارة المغرب هذا الصيف
كل هذا ولازالت الحكومة مصرة على اجراء الانتخابات بما فيها من تبذير للمال العام سواء تكلفة العملية الانتخابية او دعم الاحزاب .فقليلا من التعقل.
الناس عندهم الاصابات بالالاف..او المغرب في اقل من خمسمائة او خايفين لا حول ولا قوة الا بالله..القضية فيها ان
الأزمة الإقتصادية والوبائية ستتواصل لأعوام وليس فقط العام الجاري و الغريب في الأمر أن شركة فايزر للقاحات قالت بأن لقاحها فعال ضد السلالات المتحورة للفيروس البرازيلية والجنوب أفريقية والبريطانية والهندية..يعني لقاحهم سحري وخارق وأي سلالة جديدة تظهر يكون لقاحها فعال ضدها حتى ولو كانت سلالة مريخية مع العلم أن مدير شركة فايزر لم يأخد اللقاح متبجحا بأن مناعته قوية ولا يعاني من أي مرض ههههه المهم كايتسطاو علينا أوصافي باش إجربو فينا السموم ديالهم..لو كانت اللقاحات امنة لما فرضت شركات هده اللقاحات على الحكومات عدم متابعتها قضائيا إدا تسبب اللقاح بأعراض جانبية خطيرة وبالفعل تسبب بأعراض خطيرة وصلت إلى حد الوفاة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تحريك عجلة الاقتصادية فقط يحتااج الى الغاء الإغلاق الليلي وحركة التنقل بين المدن.
علما ان هناك جيهات.باكملها لا يوجد فيها ولو إصابة واحدة
فمثلا حيهات سوس والشرق الجنوبي عدد الإصابات التي تسجل فيها لا يزيد عن اربع إصابات في اليوم .
فحوادث السير التي تسجل في المغرب كل يوم أكبر بكثير
من إصابات كورونا. فلما ذا هذا الهلع اذا؟
فقط إشارة الكثير من الدول سوف تجد نفسها بدون طعام ولا ماء العالم يخرب نفسه بيده العالم سوف يدخل مرحلة جديدة .حروب مجاعات وجفاف موضوع كورونا كان وسوف يكون سبب انهيار العالم .عندما يوضع الجهل ويرفع العلم فلا تنظروا سوى الهلاك ولا حول ولا قوة الا بالله طوبى للغرباء في هذا الزمان