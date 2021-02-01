تفاهم يجمع مجلس حقوق الإنسان ولجنة موريتانية‎

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، مذكرة تفاهم من أجل إرساء وتطوير إطار للعمل المشترك والتعاون والتشاور بين الطرفين.

ووفق بلاغ مشترك للجانبين، فإن هذه المذكرة، التي وقعتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، “تهدف إلى تحقيق رؤية المؤسستين المشتركة، المتمثلة في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلدين”.

ومن بين مجالات التعاون التي نصت عليها هذه المذكرة، “تبادل الخبرات والمعارف من أجل الاستفادة من التجارب المقارنة والممارسات الفضلى، وتعزيز الحوار الثنائي بهدف تحديد الإجراءات الداعمة لتفعيل حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

كما تهم هذه المذكرة، وفق البلاغ عينه، “تعزيز قدرات أعضاء وموظفي المؤسستين، خاصة ما يتعلق بالرصد، ومعالجة الشكايات وتتبعها، والتفاعل مع النظام الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير، وتقنيات التواصل والترافع، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الدولية، الإقليمية أو الوطنية، التي تنظمها كل مؤسسة على حدة…”.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، التي تم إنشاؤها سنة 2006، تعتبر هيئة استشارية مستقلة تضطلع بمهام حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي مؤسسة معتمدة في الفئة “ألف” من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.