تفشي "كورونا" يسلب حرية 40 مليون إيطالي

بدأ فرض الحجر الصحي الشامل مجددا، اعتبارا من اليوم الاثنين، على أكثر من 40 مليون شخص في إيطاليا بسبب الوضع السيئ لفيروس كورونا.

وباستثناء جزيرة سردينيا، التي لا تطبق أي قيود تقريبا، تخضع جميع المناطق الإيطالية بموجب نظام “الترميز اللوني” إما للقواعد الصارمة المتوسطة في “المناطق البرتقالية”، أو قواعد الإغلاق الأكثر صرامة في “الحمراء”.

بالإضافة إلى لومباردي القوية اقتصاديا، التي تضم مدينتي ميلانو ولاتسيو والعاصمة الإيطالية روما، تقع أيضا فينيتو وإميليا رومانيا في المنطقة الحمراء، ومن المفترض ألا يخرج السكان من منازلهم سوى في حالات الضرورة.

من جهة أخرى؛ لا يُسمح بالرياضة في الهواء الطلق إلا إذا كان الشخص بمفرده. ويجب على التلاميذ العودة إلى الدراسة عبر الإنترنت.