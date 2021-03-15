تفشي "كورونا" يسلب حرية 40 مليون إيطالي

بدأ فرض الحجر الصحي الشامل مجددا، اعتبارا من اليوم الاثنين، على أكثر من 40 مليون شخص في إيطاليا بسبب الوضع السيئ لفيروس كورونا.
وباستثناء جزيرة سردينيا، التي لا تطبق أي قيود تقريبا، تخضع جميع المناطق الإيطالية بموجب نظام “الترميز اللوني” إما للقواعد الصارمة المتوسطة في “المناطق البرتقالية”، أو قواعد الإغلاق الأكثر صرامة في “الحمراء”.
بالإضافة إلى لومباردي القوية اقتصاديا، التي تضم مدينتي ميلانو ولاتسيو والعاصمة الإيطالية روما، تقع أيضا فينيتو وإميليا رومانيا في المنطقة الحمراء، ومن المفترض ألا يخرج السكان من منازلهم سوى في حالات الضرورة.
من جهة أخرى؛ لا يُسمح بالرياضة في الهواء الطلق إلا إذا كان الشخص بمفرده. ويجب على التلاميذ العودة إلى الدراسة عبر الإنترنت.
حشومة عليهم خليو ناس تعيش… َبغيتوش تساليو المسرحية
نا اعيش في إيطاليا في منطقة ايميليا رومانيا بالقرب من لومبارديا.
المقاهي مفتوحة والمحلات التجارية… الخ.
70٪ الحياة عادية كباقي الايام
لاحولة ولا قوة الا بالله اللهم إرفع عنا هذا الوباء وشهر رمضان الكريم على الأبواب اللهم بالغنا إياه ولا تحرمنا اجره يارب قلو آمين
هذا صحيح هذا الواقع الذي نعيشه للحد من تفشي السلالة الجديدة إجراءات جد مشددة بإستثناء ساردينيا منطقة بيضاء . لكن إطاليا لما تخرج بقانون تعمل له الف حساب إبتداء من الدراسة عن بعد إلى المواد الغدائية إلى التطبيب إلى التخفيض في فواتير الماء والكهرباء والغاز زائد إعانات مادية ……
أولا: اللهم احفظ كل البشرية من كل سوء.
ثانيا: أغلقت إيطاليا المدارس في إطار التدابير العلمية الاحترازية، ولم نسمع بعض الإيطاليين يعلقون أن الأساتذة هم من دفع الحكومة إلى غلق المدارس لأنهم طامعون في عطلة مدفوعة، بل بالعكس الكل منخرط في حماية وطنه والمواطنين بدون افتراء ولا غل ..
تحية خفيفة للمعلق السي الوجدي البيجيدي ههه
الله معاكم خوتنا مغاربة في إيطاليا وجميع مسلمين
هناك قرارات سوف تستمر الي مدة طويلة مهم شوف نتعايش مع وضع حتى
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (82)
المخزن في المغرب غادي يفرح على هاد الخبر، باش يدير لي بغا و يقول راه حتى ايطاليا زيراط شعبها و لكن المخزن ميقولش بأن ايطاليا مهليا في شعبها
يا لطيف يا لطيف، لك الله يا ايطاليا العزيزة…كيف وصلت بك الامور الى هذا الحد ايها البلد المتوسطي الجميل؟ كيف وصل الوباء الى اهل ايطاليا اصحاب الفن و الحضارة؟ يا لطيف يا لطيف و اللهم نسالك اللطف جميعا… و لا ندري كيف فككت الجائحة دول اوربا و ضرب الفيروس سكانها و هم متحضرون…هل الفيروس يصيب اكثر العرق الابيض من الشيوخ؟ هل الامر يتعلق بالاكل و المناخ و الشيخوخة؟ ام ان الامر في الديموقراطية و التدبير و غياب المراقبة الشعبية الديموقراطية لبيروقراطية بروكسيل البعيدة كليا عن هموم شعوب اوربا؟ الله عالم بنا جميعا…
أوروبا ستحذوا حذو إيطاليا، كما فعلت هادي سنة، والعالم سيتبع كالأغنام، حتى يقتلو الإقتصاد العالمي،السؤال: شكون هوما، الجواب:هوما
اللهم إرفع عنا مقتك و غضبك يا ارحم الراحمين.
كورونا دوخ الدول الكبرى و قوض الاقتصاد الدولي و اضعف التجارة و السفر و الانتاج و فقط الصين هي التي خرجت قوية من الجائحة و اما دول اوربا فالجائحة تنفجر هنا و هناك في كل مرة و الحكومات حارت في التدابير و الناس سئموا الحجر و الحضر الصحي… و اما نحن هنا في المغرب فاننا نتبع ما تفعله فرنسا و انجلترا خصوصا التي قامت بحملة مكثفة للتلقيح و لم تمنع او تعلق اي لقاح مكتفية بالنجاعة و الفعالية و الوصول الى المناعة الجماعية قبل الصيف…ان يموت 500 فرد جراء تداعيات كوفيد و ان يعيش 50 مليون بالنسبة اليهم ربح و فعالية…