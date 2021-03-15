تفشي "كورونا" يسلب حرية 40 مليون إيطالي

تفشي "كورونا" يسلب حرية 40 مليون إيطالي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 15 مارس 2021 - 13:31

بدأ فرض الحجر الصحي الشامل مجددا، اعتبارا من اليوم الاثنين، على أكثر من 40 مليون شخص في إيطاليا بسبب الوضع السيئ لفيروس كورونا.

وباستثناء جزيرة سردينيا، التي لا تطبق أي قيود تقريبا، تخضع جميع المناطق الإيطالية بموجب نظام “الترميز اللوني” إما للقواعد الصارمة المتوسطة في “المناطق البرتقالية”، أو قواعد الإغلاق الأكثر صرامة في “الحمراء”.

بالإضافة إلى لومباردي القوية اقتصاديا، التي تضم مدينتي ميلانو ولاتسيو والعاصمة الإيطالية روما، تقع أيضا فينيتو وإميليا رومانيا في المنطقة الحمراء، ومن المفترض ألا يخرج السكان من منازلهم سوى في حالات الضرورة.

من جهة أخرى؛ لا يُسمح بالرياضة في الهواء الطلق إلا إذا كان الشخص بمفرده. ويجب على التلاميذ العودة إلى الدراسة عبر الإنترنت.

إيطاليا زيادة إصابات كورونا عودة الإغلاق نظام الترميز اللوني

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

11
  • مواطن
    الإثنين 15 مارس 2021 - 13:40

    حشومة عليهم خليو ناس تعيش… َبغيتوش تساليو المسرحية

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • jabran
    الإثنين 15 مارس 2021 - 13:43

    نا اعيش في إيطاليا في منطقة ايميليا رومانيا بالقرب من لومبارديا.
    المقاهي مفتوحة والمحلات التجارية… الخ.
    70٪ الحياة عادية كباقي الايام

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عارف
    الإثنين 15 مارس 2021 - 13:49

    لاحولة ولا قوة الا بالله اللهم إرفع عنا هذا الوباء وشهر رمضان الكريم على الأبواب اللهم بالغنا إياه ولا تحرمنا اجره يارب قلو آمين

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغترب
    الإثنين 15 مارس 2021 - 13:50

    هذا صحيح هذا الواقع الذي نعيشه للحد من تفشي السلالة الجديدة إجراءات جد مشددة بإستثناء ساردينيا منطقة بيضاء . لكن إطاليا لما تخرج بقانون تعمل له الف حساب إبتداء من الدراسة عن بعد إلى المواد الغدائية إلى التطبيب إلى التخفيض في فواتير الماء والكهرباء والغاز زائد إعانات مادية ……

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أستاذ يحب المغرب
    الإثنين 15 مارس 2021 - 13:53

    أولا: اللهم احفظ كل البشرية من كل سوء.
    ثانيا: أغلقت إيطاليا المدارس في إطار التدابير العلمية الاحترازية، ولم نسمع بعض الإيطاليين يعلقون أن الأساتذة هم من دفع الحكومة إلى غلق المدارس لأنهم طامعون في عطلة مدفوعة، بل بالعكس الكل منخرط في حماية وطنه والمواطنين بدون افتراء ولا غل ..

    تحية خفيفة للمعلق السي الوجدي البيجيدي ههه

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صديقي
    الإثنين 15 مارس 2021 - 13:53

    الله معاكم خوتنا مغاربة في إيطاليا وجميع مسلمين
    هناك قرارات سوف تستمر الي مدة طويلة مهم شوف نتعايش مع وضع حتى
    إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (82)

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Me again
    الإثنين 15 مارس 2021 - 13:57

    المخزن في المغرب غادي يفرح على هاد الخبر، باش يدير لي بغا و يقول راه حتى ايطاليا زيراط شعبها و لكن المخزن ميقولش بأن ايطاليا مهليا في شعبها

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المساوي ناصر
    الإثنين 15 مارس 2021 - 14:00

    يا لطيف يا لطيف، لك الله يا ايطاليا العزيزة…كيف وصلت بك الامور الى هذا الحد ايها البلد المتوسطي الجميل؟ كيف وصل الوباء الى اهل ايطاليا اصحاب الفن و الحضارة؟ يا لطيف يا لطيف و اللهم نسالك اللطف جميعا… و لا ندري كيف فككت الجائحة دول اوربا و ضرب الفيروس سكانها و هم متحضرون…هل الفيروس يصيب اكثر العرق الابيض من الشيوخ؟ هل الامر يتعلق بالاكل و المناخ و الشيخوخة؟ ام ان الامر في الديموقراطية و التدبير و غياب المراقبة الشعبية الديموقراطية لبيروقراطية بروكسيل البعيدة كليا عن هموم شعوب اوربا؟ الله عالم بنا جميعا…

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • JAGUAR
    الإثنين 15 مارس 2021 - 14:05

    أوروبا ستحذوا حذو إيطاليا، كما فعلت هادي سنة، والعالم سيتبع كالأغنام، حتى يقتلو الإقتصاد العالمي،السؤال: شكون هوما، الجواب:هوما

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مهاجر في إيطاليا
    الإثنين 15 مارس 2021 - 14:14

    اللهم إرفع عنا مقتك و غضبك يا ارحم الراحمين.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الخدير الطاهر
    الإثنين 15 مارس 2021 - 14:17

    كورونا دوخ الدول الكبرى و قوض الاقتصاد الدولي و اضعف التجارة و السفر و الانتاج و فقط الصين هي التي خرجت قوية من الجائحة و اما دول اوربا فالجائحة تنفجر هنا و هناك في كل مرة و الحكومات حارت في التدابير و الناس سئموا الحجر و الحضر الصحي… و اما نحن هنا في المغرب فاننا نتبع ما تفعله فرنسا و انجلترا خصوصا التي قامت بحملة مكثفة للتلقيح و لم تمنع او تعلق اي لقاح مكتفية بالنجاعة و الفعالية و الوصول الى المناعة الجماعية قبل الصيف…ان يموت 500 فرد جراء تداعيات كوفيد و ان يعيش 50 مليون بالنسبة اليهم ربح و فعالية…

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وهبي.. نقاش في السياسة
الأحد 14 مارس 2021 - 21:32 1

وهبي.. نقاش في السياسة

صوت وصورة
سيارات فارهة لزبناء "DFSK"
الأحد 14 مارس 2021 - 19:20 5

سيارات فارهة لزبناء "DFSK"

صوت وصورة
جمال الدبوز في جنازة والده
الأحد 14 مارس 2021 - 17:44 26

جمال الدبوز في جنازة والده

صوت وصورة
الفضلي يطلق أغنية جديدة
الأحد 14 مارس 2021 - 10:36

الفضلي يطلق أغنية جديدة

صوت وصورة
وهبي .. القاسم والمعارك‎
السبت 13 مارس 2021 - 17:29 7

وهبي .. القاسم والمعارك‎

صوت وصورة
خلافات زوجية تنتهي بفاجعة
السبت 13 مارس 2021 - 16:59 29

خلافات زوجية تنتهي بفاجعة