تفشي كورونا يغلق ثانوية البساتين بمولاي يعقوب

قررت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بمولاي يعقوب، وفقا لبلاغ صادر عنها مساء الأحد، إغلاق الثانوية التأهيلية البساتين لمدة أسبوع واحد، إثر تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف بعض الأطر التربوية العاملة بالمؤسسة التعليمية المذكورة.

وحسب ما أوردته المديرية عينها، فإنه تقرر إغلاق المؤسسة التعليمية المذكورة بدءا من الاثنين، “انسجاما مع ما تقتضيه التدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها في مثل هذه الحالة”.

وأبرز المصدر ذاته أنه، تبعا لذلك، تقرر توقيف الدراسة بشكلها الحضوري والانتقال إلى التعليم عن بعد، على أن تستأنف الدراسة بشكل عاد يوم الاثنين 4 يناير المقبل.

يشار إلى أن الثانوية التأهيلية البساتين، التابعة للمديرية الإقليمية مولاي يعقوب، كائنة بمنطقة راس الماء المحسوبة على النفوذ الترابي لجماعة عين الشقف.