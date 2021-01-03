تفشّي "إنفلونزا الطيور"

رصدت فرنسا 61 بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور بداية العام الحالي، معظمها في منطقة لاند (جنوب غرب)، وهي زيادة بـ40 بؤرة في غضون أيام، وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إن 48 من 61 بؤرة مؤكدة تقع في مقاطعة لاند، وهي منطقة تعرف بإنتاج كبد الإوز المسمن.

وأفاد التقرير الأخير الذي نشر في 29 دجنبر المنصرم بوجود 21 بؤرة لإنفلونزا الطيور في كل أنحاء فرنسا.