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‫تعليقات الزوار

2
  • مواطن من المغرب
    12 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    هؤلاء هم الارهبيون الحقيقيون. اطنان من المخذرات بملايين الدراهم.. سموم دمرت اسرا وقتلت ارواحا

    21
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  • jamal
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    لاشك ان جهاز الامن علم بمخربي العقول واستدرجهم من حيث لا يعلمون واستخدام الشاحنات في هذا العمل الاجرامي يعد سابقة لا مثيل لها والشحنة بهذه الكمية يقف من وراءها اناس محترفون والامن سيفك هذا اللغز الاجرامي

    3
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