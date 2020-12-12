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تعليقات الزوار2
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
هؤلاء هم الارهبيون الحقيقيون. اطنان من المخذرات بملايين الدراهم.. سموم دمرت اسرا وقتلت ارواحا
لاشك ان جهاز الامن علم بمخربي العقول واستدرجهم من حيث لا يعلمون واستخدام الشاحنات في هذا العمل الاجرامي يعد سابقة لا مثيل لها والشحنة بهذه الكمية يقف من وراءها اناس محترفون والامن سيفك هذا اللغز الاجرامي