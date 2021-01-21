تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات في الرشيدية

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بتنسيق مع نظيرتها بميدلت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأربعاء، من توقيف 6 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس فقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليتين أمنيتين، الأولى تم تنفيذها بالجماعة القروية “النزالة”، على بعد 80 كيلومترا في اتجاه مدينة الريش، والثانية في المنطقة القروية “زبزاط” في اتجاه مكناس، حيث مكنت عمليات التفتيش من ضبط 3 سيارات وحجز 17 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 510 كيلوغرامات.

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي؛ فيما مازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.