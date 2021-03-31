تفكيك عصابة تتاجر بحبوب الهلوسة في أكادير

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة تيكيوين، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 1350 قرصا مخدرا، من بينها 1080 قرصا من نوع “ريفوتريل” و270 قرصا من نوع “إكستازي”، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية شخص ثالث يشتبه في تورطه في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، تم توقيفه بمدينة إنزكان، علاوة على حجز دراجة نارية لا تتوفر على لوحات ترقيم وهاتف محمول كانا بحوزته، وفقا للمصدر ذاته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.