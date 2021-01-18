تفكيك شبكة للاتجار في الأقراص الطبية المخدرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الإثنين، من توقيف 12 شخصا، من بينهم صيدلي ومساعدته ومستخدم في شركة للأدوية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع بالأقراص الطبية المخدرة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم ضبط مساعدة الصيدلي وشقيقته وسائق سيارة أجرة في حالة تلبس بتسليم شحنة من الأقراص الطبية المخدرة لشخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية عن توقيف الصيدلي ومستخدم في شركة للأدوية كان يتلاعب في طلبيات هذا النوع من العقاقير الطبية المخدرة، علاوة على ضبط خمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بأعمال المشاركة في عمليات ترويج الأقراص المهلوسة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 24.074 قرصا طبيا مخدرا، وثلاثة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وهواتف محمولة وسيارتين؛ علاوة على مبلغ يناهز 150 ألف درهم يشتبه في أنه كان موجها لتمويل عملية اقتناء هذه الشحنة من الأقراص الطبية المخدرة.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.