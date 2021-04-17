تفكيك عصابة متخصصة في السطو على المتاجر

تمكنت السلطة المحلية بقيادة أريغ تاهلة في ضواحي تافراوت، الجمعة، من تفكيك عصابة منظمة متخصصة في سرقة السيارات واستعمالها في عملية السطو على المحلات التجارية بأقاليم عديدة بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فإن هذه العملية النوعية، التي تمت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بتافراوت والسلطة المحلية بأملن وعناصر القوات المساعدة، أسفرت عن توقيف أحد أفراد العصابة على متن سيارة خفيفة جرت سرقتها خلال الأيام الأخيرة بمدينة كلميم.

وأضافت المصادر ذاتها أن التدخل، الذي أشرف عليه القائد الإداري لإريغ تاهلة ونجا خلالها بأعجوبة من عملية دهس، جاءت على إثر كمين محكم نصبته السلطة المحلية باستعمال متاريس مكن من شل حركة الناقلة المستعملة من طرف العصابة وتحييد الخطر الناجم عنها.

وأوضحت المعطيات نفسها أن العصابة المذكورة، المكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة جميعهم من ذوي السوابق القضائية، حيرت المصالح الأمنية طيلة الأشهر الماضية، بعد تنفيذها لعشرات عمليات السطو بواسطة سيارات مسروقة استهدفت محلات تجارية بأقاليم أكادير وطاطا وتزنيت وكلميم.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى وضع الموقوف البالغ من العمر 30 سنة والمتحدر من الصويرة، تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه الضابطة القضائية بسرية تافراوت؛ فيما لا يزال البحث جاريا من أجل توقيف شريكيه الفارين، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بتزنيت والأقاليم المجاورة لها.