تفكيك مصنع سري لـ"الماحيا" في زاوية الشيخ

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ، الخميس، من تفكيك مصنع سري لتقطير وإعداد مسكر ماء الحياة، كان على ضفاف نهر أم الربيع، بمنطقة تاسنفيت التابعة لنفوذ تراب جماعة آيت أم البخت بإقليم بني ملال.

وذكرت مصادر هسبريس أن تدخل عناصر الدرك أسفر عن حجز 200 كيلوغرام من التين المخمر و400 لتر من مسكر “الماحيا” المعدة للبيع، فضلا عن عدد المعدات؛ من ضمنها براميل، وأسلاك نحاسية، وقنينات الغاز التي تستعمل في عملية الطهي والتقطير.

وقد جرى، خلال هذه العملية التي تمت تحت إشراف قائد مركز الدرك الملكي بزاوية الشيخ بتنسيق مع القيادة الإقليمية ببني ملال، إتلاف الكمية المحجوزة من التين المخمر ومسكر “الماحيا”؛ فيما لا تزال عملية البحث عن صاحب المعمل، الذي تلاحقه شبهة الاتجار في الممنوعات، متواصلة.