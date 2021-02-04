تفكيك معمل سري لإعداد "الماحيا" نواحي اشتوكة

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمركز بلفاع، نواحي إقليم اشتوكة آيت باها، من تفكيك معمل سري لتحضير مسكر ماء الحياة، المعروف بـ”الماحيا”، وذلك في مسكن يقع بين دواري آيت بايه وكوحايز في الجماعة الترابية إنشادن.

وحجزت المصالح الدركية نحو نصف طن من مادة التين المخمر في براميل بلاستيكية كانت معدة للتقطير، وكمية أخرى من المسكر معدة للترويج، فضلا عن حجز مواد ومعدات تستعمل في إعداده.

كما أسفرت العملية الأمنية عن توقيف صاحب المعمل المذكور، وهو من ذوي السوابق القضائية في المجال نفسه، وتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان.

وفي سياق مواصلة العمليات الأمنية الهادفة إلى التصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة بالجماعات الثلاث الواقعة ضمن نفوذ مركز الدرك ببلفاع، أصدرت مصالح هذا الأخير برقيات بحث عن مشتبه فيهم تخلوا عن دراجتين ناريتين أثناء مرور دورية اعتيادية للدرك.