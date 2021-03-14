تقارير بريطانية: زياش يقترب من مغادرة تشلسي

تعقدت وضعية الدولي المغربي حكيم زياش مع فريقه تشيلسي الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به “الأسد الأطلسي” في مباراة “البلوز” أمام ليدز يونايتد، أمس، لحساب الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت تقارير إعلامية بريطانية أن المردود الذي قدمه زياش في مواجهة ليدز لم يرق إلى تطلعات مدرب الفريق توماس توخيل، وهو ما قد يزكي قناعة الأخير بشأن زياش، الذي لم يجد نفسه داخل “القلعة الزرقاء” رفقة المدرب الحالي.

وتابع المصدر ذاته أن الدولي المغربي بات أمام خيار الرحيل عن الفريق في “المركاتو” الصيفي المقبل، بتزكية من المدرب الألماني الذي لم يقتنع بإمكانياته، عكس مواطنه، كاي هافيرتز، الذي استطاع إثارة اهتمامه في المباراتين الماضيتين.

وبات زياش مهددا بالرحيل عن تشيلسي بعد نهاية الموسم الحالي، في حال ما استمر في مستواه الحالي، علماً أنه لم يحظ بفرصة كاملة من قبل مدرب “البلوز”.

يُشار إلى أن تقارير صحافية إيطالية أعلنت في وقت سابق عن اهتمام ميلان ويوفنتوس بخدمات زياش، في ظل استيائه من وضعيته الحالية في تشيلسي.