تقارير ترجح احتمال رحيل زياش عن نادي تشلسي

تبقى إمكانية رحيل الدولي المغربي حكيم زياش عن ناديه تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم واردة خلال “الميركاتو” الصيفي المقبل، بحكم أن “الأسد الأطلسي” لم يجد الاستقرار الذي يبحث عنه ضمن تشكيلة الألماني توماس توخيل، مدرب “البلوز”.

وكشفت تقارير صحافية هولندية رغبة نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات النجم المغربي حكيم زياش، الذي يعتبر من أبرز المواهب العربية ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى.

وذكرت صحيفة “سوكر نيوز” الهولندية أن دييغو سيميوني، مدرب “الروخي بلانكوس”، أبدى إعجابًا كبيرًا بصانع لعب الفريق اللندني، وأن النادي الإسباني قد يتحرك الصيف المقبل من أجل الحصول على خدمات اللاعب من تشيلسي.

ويعاني زياش بشكل واضح في صفوف تشيلسي في الموسم الجاري، بالأخص بعد قدوم توماس توخيل، المدرب الجديد للنادي اللندني.

وقدم زياش مستويات جيدة تحت قيادة المدرب السابق لـ”البلوز” فرانك لامبارد، وكان دوره في الملعب أكثر حرية من الذي يحصل عليه مع توخيل؛ كما أن “الأسد الأطلسي” يرى أن الأمر لو استمر بالطريقة نفسها في صفوف تشيلسي فلا يوجد حل أمامه سوى الرحيل لتغيير الأجواء والبحث عن آفاق أكبر.

يشار إلى أن زياش كان قد لعب 25 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع أربعة.