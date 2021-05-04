تقارير مصرية: "رادار" الأهلي يلاحق سفيان رحيمي

أفادت تقارير صحافية مصرية بأن سفيان رحيمي، لاعب الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، يوجد في خانة اهتمامات نادي الأهلي المصري، لتعويض الرحيل المرتقب لمحمود كهربا، بعد نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأشارت صحيفة “الوطن نيوز”، نقلا عن مصادرها، إلى أن إدارة الأهلي تضع سفيان رحيمي كأول خيار من أجل تعويض الرحيل المرتقب لمحمود عبد المنعم كهربا، خصوصا بعدما تم عرض اللاعب على مسؤولي الفريق المصري من لدن أحد وكلاء أعمال اللاعبين، وإصرار المدرب بيتسو موسيماني على التعاقد مع جناح أيسر لتوسيع قاعدة اختياراته في المركز المذكور.

وحسب المنبر الإعلامي عينه، فإن مسؤولي الأهلي المصري استفسروا بدر بانون، المدافع المغربي و”الرجاوي” السابق، عن رأيه بخصوص المستوى الفني للاعب سفيان رحيمي، حيث أشاد “الكابيتانو” بمستوى زميله السابق.

جدير بالذكر أن سفيان رحيمي، لاعب الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، كان قد أسال لعاب مجموعة من الأندية، الخليجية والمصرية، بعد المستوى الذي ظهر به في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، مطلع العام الجاري؛ غير أن بعض التفاصيل المالية وأخرى متعلقة بموقف جماهير الرجاء الرياضي، التي رفضت تسريح اللاعب قبل نهاية الموسم، أخرت انتقاله إلى فريق آخر.